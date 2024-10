Sheinbaum denunciará a jueza que buscó bajar la Reforma Judicial del DOF: "no está por encima del pueblo"

La jueza del juzgado Décimo Noveno de Distrito, Nancy Juárez Salas, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, será denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto después de que ordenó a la titular del Ejecutivo federal retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma al Poder Judicial, que plantea la elección popular de jueces, ministros y magistrados.

“La Juez no tiene ninguna atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México y porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo

“No vamos a bajar la publicación y vamos a hacer una denuncia de este Juez ante el Consejo de la Judicatura, no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente”, sostuvo en la Mañanera del Pueblo del 18 de octubre.

La consejera jurídica, Ernestina Godoy, aseguró que hay una serie de argumentos jurídicos por lo que es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces.

“Es una facultad soberana del Constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que esta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes, así como la mayoría de las Congresos locales, esto es una facultada soberana y conferida al Constituyente permanente

“Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia, no existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución”, detalló.

Ernestina Godoy critica a jueces por impedir revisión a Reforma Judicial

Godoy Ramos señaló que los mismos jueces saben que están haciendo mal.

“Ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho, y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional.

“Hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente de que están desobedeciendo la Constitución”, recalcó.

Mientras que el Coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, también explicó los motivos por los que no es procedente esta orden de eliminar la publicación en el DOF.

“Una suspensión no puede tener un efecto restitutivo, que es invalidar una publicación en el Diario Oficial de la Federación (...) es jurídicamente imposible”, agregó.

INE deberá esperar resolución del TEPJF sobre elección de jueces y magistrados

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró pertinente que el Instituto Nacional Electoral espere un pronunciamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los amparos en contra de la elección de jueces. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal precisó que el procedimiento en el INE no está suspendido.

Sheinbauma aconseja al INE esperar resolución del Tribunal

FOTO: Especial

“No está suspendido lo que llamó la presidenta del INE (Guadalupe Taddei) y creo que es pertinente, es aquel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera manifestarse en torno a estos amparos”, explicó.nClaudia Sheinbaum dijo que el TEPJF es el único que tiene facultades para pronunciarse sobre la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Quien tiene la atribución final para determinar si procede o no una elección, se realiza bien o mal es no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, precisó.

Sigue leyendo:

No hay tregua para García Luna: Claudia Sheinbaum solicita a FGR mayores investigaciones contra el "superpolicía"

Estudiantes bloquean calles de Morelia: advierten sobre incendios y daños en caso de no ser atendidos