“No sé si me drogaron, estoy en una cama”: difunden último AUDIO de Yessica, joven desaparecida tras viajar con su novio a Veracruz

Yessica de 20 años de edad desapareció en Hidalgo, luego de que dijera que viajaría con su novio a Veracruz el pasado 5 de octubre, denunciaron sus familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven viajaría a Veracruz con su novio el sábado 5 de octubre, pero el lunes siguiente no se presentó a trabajar y para el martes, dejó de responder su teléfono.

Su madre de nombre Teresa en entrevista para Foro TV, compartió un último audio de la joven en donde dice que al parecer la drogaron y se encuentra recostada en una cama.

“No sé si me drogaron, no sé, me duele la cabeza mi brazo no me responde. Tengo frío, estoy desnuda, estoy en una cama”, narró la joven en el audio de WhatsApp.

Su familia señala que los últimos mensajes de texto que recibieron de Yessica no parecían haber sido escritos por ella, por lo que presentaron la denuncia por su desaparición y están desesperados por hallarla.

“Vinieron a checar el domicilio, a hacer investigaciones, no contesta los teléfonos los tiene apagados. Solo quiero que me apoyen para encontrarla lo más rápido que se pueda”, detalló la señora Teresa.

Yessica desaparecida desde el 6 de octubre Foto: Foro TV

Desapariciones en Hidalgo

De acuerdo con autoridades de Hidalgo, de las personas reportadas como desaparecidas del 5 de septiembre de 2022 al 15 de julio de 2024, fueron localizadas mil 44, por lo que restan 367 sin encontrar.

El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna dio a conocer que los municipios que tienen mayor incidencia en reportes son Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tulancingo y Tula.

Además que 46 por ciento corresponde a hombres adultos, 21 por ciento mujeres adultas y 31 por ciento a menores de edad.

En tanto, José Francisco García Reyes, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH), informó que en lo que va de 2024, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la PGJEH, han localizado a 207 personas.

