Red de García Luna: esta es la empresa que trianguló más de 700 millones de dólares con el exsecretario de seguridad

La red de empresas, particulares y servidores públicos ligados al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna obtuvo 30 contratos con el Gobierno Federal por 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos, reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Pablo Gómez qué García Luna a través de un tejido empresarial del Grupo Weinberg encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto con las empresas NUNVAV Inc, NUNVAV Technologies Inc, Nice Systems Ltd y GLAC. Dijo que se entregaron contratos del OADPRS, CISEN, Policía Federal y PGJCDMX.

“Obtuvo contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 666 pesos y 93 millones 866 mil 666 pesos”, explicó.

Grupo Weinberg trianguló recursos a nivel nacional e internacional

Pablo Gómez explicó que el Grupo Weinberg transfirió el dinero de México a Estados Unidos, Barbados e Israel.

El funcionario federal señaló que las empresas ligadas a García Luna evadieron impuestos y triangularon recursos a nivel nacional e internacional.

“Las empresas son constituidas en Panamá, no son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque operaron en México nunca pagaron impuestos en México, y tampoco que se sepa en algún otro país, este es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano”, explicó.

Pablo Gómez dijo que se mantiene la demanda civil para la recuperación de activos presentada por el gobierno de México en contra de Genaro García Luna y sus cómplices, ante las Cortes del Condado de Miami, Florida.

Detalló que a la fecha se han recuperado 2.4 millones de dólares por la venta de inmuebles y un acuerdo reparatorio, un departamento valuado en 555 mil dólares y se han asegurado 15 propiedades pertenecientes a García Luna y sus cómplices.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum: La Mañanera del Pueblo EN VIVO hoy viernes 18 de octubre | minuto x minuto

Magistrado Reyes Rodríguez propone acuerdo nacional para elecciones de juzgadores