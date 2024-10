Problemas en el Rastro de Tampico: separan del cargo al director del organismo

El Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, separó del cargo al director del Rastro Municipal de la ciudad Adelaido Hernández González en tanto se realizan las investigaciones y se escuchan todas las partes que entraron en conflicto por la operación del recinto y por registrar un importante rezago en la infraestructura, así lo declaró el secretario de la Comuna Carlos Alberto García Porres.

Agregó que este día en las oficinas de la Secretaría General del Ayuntamiento se recibió a los introductores de la carne y empleados, justamente para escuchar la versión de ellos en toda esta lucha que se está dando al interior del Rastro Municipal.

Por tal motivo, dijo, el funcionario municipal Adelaido Hernández González ha sido separado del cargo mientras se desarrollan las investigaciones, pero sin estar cesado propiamente, porque tampoco es fácil, citó, asignar en la dirección a otra persona porque se debe cubrir un determinado perfil.

Esperan llegar a un acuerdo para que el recinto funcione bien. FOTO: Baldemar Mijangos

Acusan fallas en la administración del Rastro

Hernández González explicó que los empleados acudieron a él para hablar de las presuntas deficiencias que hay en el recinto. Destacó que la mayoría de ellas tienen que ver con los instrumentos y las maquinarias que utilizan para llevar a cabo el sacrificio de los animales.

"Si anteriormente no le estaban dando la importancia nosotros sí, estamos haciendo la investigación, estamos profundizando, como le comentaba a la gente del rastro no nos podemos guiar por el dicho de una persona, de una sola parte, o sea, siempre hay dos dichos y ya es nuestra obligación, nuestro trabajo el investigar si es cierto lo que dice cada parte", precisó.

Analizarán los datos y luego verán si cambian al director del Rastro

El funcionario indicó que el director ya no está tomando ninguna responsabilidad derivada de su puesto y que en caso de que sea reemplazado, se debe de colocar a una personas preparada, por lo que se hará la evaluación necesaria para elegir al mejor perfil.

"No nada más porque ellos digan 'es que aquí está esta persona, es mi amigo y que aquí ha estado', no es así, les comenté que no eran enchiladas, que no era de un día para otro, hay que tomar una decisión, porque es una cuestión importante", dijo.

Advirtió que gracias a este encuentro que sostuvo con los introductores de la carne el Rastro Municipal está operando un día más, lo que les beneficia porque por esta matanza obtienen más ingresos, en contraste a los días anteriores que estaban limitados los días por órdenes del anterior jefe del recinto.

