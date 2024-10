Padres de familia presentan denuncia por caso de maltrato en kínder Happy Kids de Tampico, autoridades ya investigan

Los padres del menor que presuntamente fue amarrado en las aulas del jardín de niños "Happy Kids" han presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado a fin de que se investiguen los hechos y eventualmente se castiguen a los responsables, así lo manifestó la procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tampico Dulce Imelda Marcial Cruz.

Agregó que supieron de varias versiones a través de redes sociales sobre este incidente, incluso se conoció mediante ellas que los papás no iban a interponer una denuncia formal, sin embargo la Fiscalía General de Justicia del Estado en Tampico les hizo llegar un oficio donde se informa de la existencia de la demanda, y es por esto que van a realizar las investigaciones al interior del instituto educativo.

Con esto, el Sistema DIF va a colaborar en las investigaciones que practiquen los agentes de la Policía Investigadora luego que en redes sociales se le atribuyen los hechos a una estudiante de Psicología, pero a ciencia cierta no se sabe quién es el responsable, lo que habrá de determinarse a la conclusión de las indagatorias.

"Llegó un oficio donde nos están requiriendo de la Fiscalía (General de Justicia del Estado) de que hagamos las investigaciones correspondientes respecto al caso, y bueno eso ya es un caso a través de la Fiscalía, ya no es directamente de nosotros, pero nosotros tenemos que apoyarlos y vamos a realizar las investigaciones, con Trabajo Social se hace la designación de Trabajo Social para que ellos vayan al domicilio o a la escuela en su caso y pues ver qué está pasando, porque no podemos decir nada más si todavía no tenemos ningún fundamento", precisó.