Luis Donaldo Colosio Riojas se ausentará del Senado tras hospitalización por lumbalgia

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó una licencia para ausentarse de sus funciones legislativas tras ser hospitalizado.

Luego de que los legisladores presentes en el Senado aprobaron la licencia a Colosio Riojas. Así lo informó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Se concede licencia al senador Luis Donaldo Colosio Riojas para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 16 de octubre de 2024 "A partir de la licencia que acaba de autorizarse al senador Luis Donaldo Colosio Riojas, se ha convocado a la ciudadana Tabita Ortiz Hernández para que rinda la protesta correspondiente", declaró.

Tras la solicitud de licencia del exalcalde de Monterrey, la senaduría quedará vacante temporalmente, lo que dio lugar a la designación de su suplente.

Senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas. Foto: Instagram LDCR

¿Por qué hospitalizaron a Luis Donaldo Colosio?

Colosio Riojas explicó que desde hace un par de días comenzó con un dolor muy fuerte en la espalda y piernas por lo que tuvo que ser atendido. El senador con licencia reveló que se trató de una lumbalgia, pero aunque no es nada grave prácticamente lo inmovilizó.

“Buenos días, ¿cómo están? Yo no tan bien, pero ya estoy mucho mejor. Desde hace dos días empecé con un dolor muy fuerte desde la espalda y piernas. Ya me checaron y al parecer no tengo nada grave. Reposo, medicamento, pero que cosas. Es la edad”, expresó en un primer video.

Después el legislador reveló lo que padece que prácticamente lo inmovilizó.

“Primero que nada muchas gracias a todas y todos que han estado mandando mensajes de apoyo y han estado pendientes. Estoy bien, gracias a Dios. Fue un tema de una lumbalgia muy fuerte que prácticamente me inmovilizó. Afortunadamente ya me inyectaron algo, me recetaron algunos analgésicos, reposo y llevármelo más tranquilo. Muchas gracias por estar pendientes y gracias a Diosito que no fue nada grave”, indicó en una nueva grabación.

Nombran a suplente de Luis Donaldo Colosio Riojas

Tabita Ortiz Hernández fue nombrada como la senadora que ocupará el cargo durante la ausencia de Colosio Riojas.

La toma de protesta se llevó a cabo la misma noche del miércoles en el Senado de la República, donde el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, tomó oficialmente el juramento a Ortiz Hernández.

¿Qué es la lumbalgia?

La lumbalgia es la presencia de dolor en la región lumbar, a saber, del borde inferior de las costillas y los glúteos. Puede durar poco tiempo (aguda), algo más (subaguda) o mucho tiempo (crónica), y afectar a cualquiera.

La lumbalgia dificulta el movimiento y afecta la calidad de vida y el bienestar mental, y puede limitar las actividades laborales y la interacción con familiares y amigos.