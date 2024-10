Dictan prisión preventiva a Cenobio “N” por delito de encubrimiento en asesinato de normalista en Tenancingo

El exdirector la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”, Cenobio “N” alias “El Che” de 43 años, seguirá en el penal de Tenancingo Sur por el delito de encubrimiento en el homicidio Brayan Isidro “N”, al recibir prisión preventiva justificada.

Un juez del Poder Judicial con sede en Tenancingo, emitió dicha resolución en audiencia inicial por formulación de imputación, por el caso que ocurrió el 12 de julio de este año.

“El Che” conocerá si es vinculado a proceso el próximo 20 de octubre, fecha en la que volverá a ser prestado ante el juzgador del caso.

“En audiencia celebrada esta mañana en los Juzgados de Tenancingo, la Autoridad Judicial decretó medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Cenobio “N” alias “El Che”, dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Brayan Isidro “N”, normalista asesinado. Foto: FB

Cenobio “N” alias “El Che” fue detenido apenas la tarde del lunes en el municipio de Zinacantepec, y posteriormente fue ingresado al penal de Tenancingo Sur.

El Ministerio Público estatal detalló que “El Che”, es investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de encubrimiento en el homicidio del estudiante.

La indagatoria precisó que este sujeto habría realizado actos para ocultar información, así como instrumentos del delito a la institución, con el fin de obstaculizar su labor y propiciar la sustracción de la acción de la justicia de los probables implicados.

De acuerdo a un testigo señaló posterior a la agresión en contra de Brayan Isidro “N”, Cenobio “N” se reunió con los probables implicados, quienes le informaron lo acontecido y uno de ellos le entregó un “palo de madera de aproximadamente 60 centímetros”, el cual tenía manchas hemáticas, mismo que habría sido utilizado como instrumento del delito para lesionar a la víctima.

Asimismo, refirió que al acercarse a donde se encontraba el ahora detenido, éste le externó “los muchachos ya me dijeron lo que pasó y como estuvieron realmente las cosas, yo me encargo” y la habría amenazado para que no refiriera nada de lo que presenció, así mismo alias “El Che” omitió dar aviso a la autoridad competente del hecho delictivo que le fue informado, con el propósito de que los probables implicados evadieran su responsabilidad.

El 15 de julio, elementos de la FGJEM acudieron en el plantel para recabar entrevista de la autoridad escolar y entregar requerimientos de información del Agente del Ministerio Público, situación que no fue posible porque Cenobio “N”, en su carácter de director de la Escuela, instruyó negar el acceso a los servidores públicos.

La comisión de esta conducta constituye en grado de probabilidad el delito de encubrimiento, el cual está tipificado en el artículo 149 del Código Penal del Estado de México y por el cual podría alcanzar una pena de hasta 8 años de prisión.

El 12 de julio, se reportó la muerte de Brayan Isidro Zarco Rivera al recibir una agresión por parte de Saúl Adán, estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria y originario de Morelos, y otras tres personas más.

El 20 de julio, dicho estudiante fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja en agravio de su compañero Brayan Isidro, y se quedó en el penal de Tenancingo, y el 21 de octubre vence el plazo del cierre de investigación complementaria.

