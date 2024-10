Indira Vizcaíno niega desaparición y homicidio de personas en Colima

Después de la confirmación sobre la existencia de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de desaparición forzada y homicidio doloso, hechos relacionados con videos que desde el 1 de octubre circularon en redes sociales, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, negó que haya relación y cuestionó a quién le beneficia la divulgación de dicha información.

En rueda de prensa con medios de comunicación locales este lunes, la mandataria fue cuestionada al respecto, por lo que confirmó tener conocimiento de los videos.

Indira Vizcaíno informó que efectivos de Marina fueron atacados. Foto: Archivo

¿Qué dijo Indira Vizcaíno sobre las desapariciones?

"Básicamente lo que estás cuestionando es sobre algunas imágenes que surgieron en redes sociales particularmente en WhatsApp. Yo vi esos videos naturalmente y todo parece indicar que es algún cateo que se está efectuando, pero no hay ninguna evidencia que ligue esos cateos con el asunto que sucedió en Puerta de Anzar", aseguró.

El pasado 2 de octubre, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, informó en un comunicado que la noche del martes 1 de octubre, agentes de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), fueron agredidos por personas armadas, con un saldo de seis presuntos delincuentes abatidos, cuando realizaban un recorrido por la comunidad de Puerta de Ánzar, en el municipio de Colima.

"Los agentes realizaban una serie de recorridos derivados de información de inteligencia, cuando en dicha comunidad fueron atacados por disparos de arma de fuego. Ante esta situación, los elementos de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina se resguardaron, solicitaron apoyo inmediato y, al llegar refuerzos, repelieron la agresión", se lee en el comunicado.

A partir de esa fecha se dieron a conocer varios videos de operativos realizados en varias colonias de Villa de Álvarez, en los que denunciaron la desaparición forzada de al menos 6 personas.

Indira Vizcaíno cuestionó la divulgación de videos. Foto: Martha de la Torre

Indira Vizcaíno cuestiona el objetivo de difundir videos

De acuerdo con medios de comunicación locales y nacionales, la FGR cuenta con la Carpeta de Investigación FED/COL/0000708/2024 y en el juicio de amparo 1161/2024, en los que establece como los presuntos responsables de dichos delitos, a la Marina y Policía Estatal Preventiva.

Al respecto, Vizcaíno Silva cuestionó a quién le favorece la difusión de dicha información. "Me parece que es un poco arriesgado, en cuanto irresponsable, el darle tanta credibilidad a información que aparentemente surgiera de quienes quieren desprestigiar el trabajo y los resultados de quienes están en la primera línea de batalla, en materia de seguridad pública", manifestó.

"No entiendo yo que se buscan con un video y unos mensajes, insisto, que no están para nada ligados a ningún lado con lo sucedido en Puerta de Anzar, o sea, ¿A quién beneficia ese tipo de comentarios? ¿A quién le ayuda ese tipo de comentarios, a la delincuencia organizada, a la opinión pública al Estado? Pues no. Entonces creo que, insisto, por lo menos irresponsable querer ligar una cosa con otra que no tiene relación. Y esa información que yo tengo hasta el momento", sentenció.

