Jorge Romero: “El PAN está muy listo para una nueva etapa”

Jorge Romero Herrera, abogado y candidato a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que “el PAN está muy listo para una nueva etapa” en entrevista para "Al Aire" con Karen Torres de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"En el PAN no estamos en contra de los programas sociales... con lo que estamos en contra es de que este gobierno le diga a la gente que le condiciona el programa", señaló Jorge Romero.

Declaró que tiene muchas ganas de apoyar al PAN "es un partido en el que creo con todas sus virtudes, con todos sus errores" nosotros que vamos a contiendas que cada vez son más disparejas y acusó que los que gobiernan en la actualidad no tienen muchas ganas de dialogar, aseveró que no se trata de que en el PAN digan que no a todo dijo que eso lo modificarán ya que hay cosas del actual gobierno que le ha gustado a la oblación.

"Nuestro reto es ir por ese 46% que no se compra el cuento de que estamos en una maravilla", dijo Jorge Romero Foto: Instagram jorgerohe

Sobre los retos que se plantea de llegar a la dirigencia dijo que el principal será mantener al partido unido y un partido más presente indicó que para su compañera Adriana Dávila, quien también va por la dirigencia "no tengo mas que buenos comentarios" y que ninguno de los dos "nos estamos aventando el plato".

Que el objetivo será saber llamar la atención de la población, principalmente de ese 46% de la ciudadanía que no voto por el partido gobernante, que dijo es la mitad "nuestro reto es ir por ese 46% que no se compra el cuento de que estamos en una maravilla" e indicó que para eso será necesario regresar a las calles a sudar a caminar bajo el sol

“Lo que se trata es que en serio en este país se acaben los balazos y por eso vamos a trabajar”, afirmó Jorge Romero.

