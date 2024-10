Gobierno de México no cometió expropiación en minera Calica; evadieron impuestos: Alicia Bárcena

El Gobierno de México rechazó que se trate de una expropiación de los terrenos de Calica (Vulcan Materials) en Quintana Roo y aclaró que se emitió una declaratoria de Área Natural. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena precisó que Calica ya no puede extraer más piedra caliza.

“Esto no es una expropiación, la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando, no, no estamos expropiaciones, su terreno sigue siendo de ellos, lo único que si estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Tendrá que restaurarlo, producir bosque, pero caliza no”, explicó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la excanciller Alicia Bárcena exhibió como Calica miente ante los tribunales internacionales.

“Simularon incluso ante el Tribunal Internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la zonas arqueológicas, y yo diría lo más delicado también para México, es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la Bolsa, porque es una empresa que cotiza en Bolsa el doble de reservas de material petreo que reportan en México para poder evadir impuestos”, indicó.

Alicia Barcena detalló que en el año 2000 se les extendió el permiso por 20 años, “ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020, explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad de 12 m invadiendo realmente el manto freático, declararon que tenían, que había siete cenotes (...) destrozaron al menos tres y afirmaron tener todas las concesiones de agua, y solamente tenían una que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático”.

