San Luis Potosí: inician 59 ayuntamientos su periodo 2024-2027

El Concejo Municipal de Villa de Pozos inició su primer periodo como el municipio 59 luego que el pasado 22 de julio la pasada Legislatura del Congreso del Estado aprobara por mayoría el Decreto de creación y que la mayoría del PVEM impusiera como concejala presidenta a María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, originaria del municipio de Charcas donde incluso fue candidata a alcaldesa y exfuncionaria del Gobierno del Estado que encabeza José Ricardo Gallardo Cardona.

Sin conocimiento del territorio ni de la historia del nuevo municipio, la concejala presidenta inicia este martes gestión de tres años en medio de la incertidumbre, pues pese a que le fueron asignados 84 millones de pesos para terminar el año, la totalidad de los más de 150 empleados municipales decidieron replegarse a dependencias del Ayuntamiento de la capital al que pertenecía esa demarcación como Delegación.

Inician primeros conflictos en Ayuntamientos de San Luis Potosí

Servicios básicos como la recolección de basura están pendientes de la firma de un convenio de colaboración con el gobierno capitalino y el alumbrado público con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado entrará al quite hasta en tanto se firme también otro convenio y pueda tener su propia Policía Municipal con elementos capacitados en la Academia Estatal en un futuro sin determinar.

La concejala presidenta enfrenta también sus primeros conflictos con las y los concejales regidores, pues pretende imponer sin consenso en la Secretaría General al ex diputado local y ex candidato al Senado por el PT, el gallardista René Oyarvide Ibarra, originario del municipio huasteco de Ciudad Valles, así como a la ex diputada localpor Morena, Lidia Nallely Vargas Hernández como titular de la Instancia de las Mujeres. Algunos concejales regidores de Villa de Pozos manifestaron a El Heraldo de México su inconformidad porque la concejala presidenta ganará 38 mil pesos mensuales y ellos solamente 30 mil sin personal de ayudantía ni asesores, por lo que anunciaron que en la primera sesión del Cabildo votarán en contra los nombramientos que presente la concejala presidenta.

