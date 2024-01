Regreso a clases en Texcapilla: con nostalgia y miedo vuelven a las aulas

A un mes del enfrentamiento con la delincuencia organizada, habitantes de Texcapilla retornaron a clases presenciales bajo vigilancia de las fuerzas federales y del Estado de México. Aunque aún permanece el miedo entre los padres de familia y la nostalgia entre los alumnos porque saben que algunos compañeros ya no estarán al cambiarse de municipio y escuela.

De acuerdo a las autoridades educativas mexiquenses este 8 de enero se planeó el regreso de mil estudiantes no sólo de Texcaltitlán, sino de Coatepec Harinas, con 95 docentes, en 18 planteles escolares.

La gente de la entidad hizo frente a los criminales. FOTO: Gerardo García.

Los niños perdieron a sus amigos en Texcapilla, se fueron a otros municipios

Las escuelas de nivel básico que en un mes funcionaron como puntos de base de elementos de El Ejército, La Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal en Texcapilla, después de las 7:30 horas abrieron sus puertas para volver a operar para formar a estudiantes.

En un recorrido en la zona, se vio tranquila la reanudación de clases, sin tantos pequeños empujándose o haciendo bullicio. Una alumna compartió que le da alegría regresar a clases porque así logrará aprender mejor, pero a la vez siente tristeza porque anticipadamente conocieron de que varios de sus compañeros y amigos, ya no estarán en la escuela, al irse a otro municipio.

“Sí me genera tristeza, yo me llevo con todos, pero si viene con el que más me llevo, no se va a sentir igual, por qué no vinieron porque ya se fueron a otros lugares, pues si te da tentación de cómo estén ellos igual, ya no será lo mismo, se va sentir muy triste la escuela”, compartió.

No todos los alumnos volverán a las aulas este nuevo ciclo. FOTO: Gerardo García.

La gente de Texcapilla tiene miedo, pero debe continuar

Una madre de familia llevó a sus tres hijos a retomar las clases presenciales a la primaria y secundaria, admite que la decisión fue difícil y que hay miedo, pero deben seguir adelante.

Pidió a las autoridades que a los menores no los dejen de resguardar, porque en su caso no tienen coche y deben salir con tiempo para llegar 7:30 horas a la secundaria y esperar 8:30 para la entrada a la primaria.

Los padres esperan olvidar la tragedia

Urgió que se les dé atención psicológica y actividades recreativas para que olviden todo, pues desde antes el crimen organizado ha generado pánico, pues cuando se hacían presentes en Texcapilla o los alrededores los maestros los llamaban a que fueran por sus hijos.

“Porque más antes decían ya vienen, ya vienen (la delincuencia) todo era enfrentamiento que hacían los maestros avisarnos, uno corría como podía, los que tienen carro que bueno, pero los que no como yo no tengo carro”, explicó.

“Querremos apoyo psicológico para nuestros niños, porque pregúnteles tienen miedo, ellos necesitan dinámicas para salir adelante, para que se nos olvide, los padres de familia”.

Hay temor en el ambiente, pero las cosas comienzan a normalizarse en el municipio. FOTO: Gerardo García

Algunos niños recuerdan el enfrentamiento armado

Algunos alumnos relataron que el 8 de diciembre sí fueron a clases y escucharon el enfrentamiento entre la comunidad y los delincuentes; en un principio confundieron los disparo con cohetes de la Iglesia, pero tras escucharse más fuerte y en repetidas ocasiones, se generó el pánico. Compartieron que les tocó en la hora del recreo y que los resguardaron por las de dos horas, hasta que todo se tranquilizó.

“Y todos corrieron, una corredera, nos metieron y no nos dejaron salir por dos horas, y al salir todos directo a casa”, manifestaron.

Estudiantes admitieron que estando en clases les tocaba ver cómo llegaban los delincuentes, aunque ellos seguían con sus actividades.