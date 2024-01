Ernestina Godoy: el Congreso de la CDMX inicia la sesión para definir el futuro de la FGJ

A las 9:58 inició la sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México para discutir, entre otros temas, la ratificación o no de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina por un periodo de cuatro años más.

Con la presencia de 65 diputados -pues hasta esa hora la coordinadora del Partido del Trabajo, Circe Camacho no estaba presente-, la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido informó que el orden del día constaba de 12 puntos.

Hoy se decidirá si Godoy continúa al frente de la FGJCDMX. Foto: Especial

De inmediato dijo que el primero a discutir sería la ratificación o no de Ernestina Godoy, que se continuaría con los 13 oradores que se inscribieron en la pasada sesión del 13 de diciembre del 2023, fecha en que por primera vez se puso a discusión en el pleno este tema.

La primera en hacer uso de la voz fue la morenista, Guadalupe Chávez, quien dejo en claro “en esta ciudad de derechos hoy hay justicia, puede estar o no Ernestina Godoy, pero todos los que tienen una cuenta con la justicia la van a pagar”.

Advirtió que “nosotros la vamos a ratificar y ustedes háganse cargo de sus pendientes con la justicia, porque ustedes a la justicia le llaman represión... Pronto los vamos a ver dónde deben estar que no en sus curules sino en la cárcel”, sentenció.

En tanto, la también morenista, Ana Francis López Bayghen, reconoció que probablemente no cuenten con los votos, aunque dijo que “sí contamos con la razón y la dignidad… no hay nada más valioso que mirarte al espejo y dormir en paz, sabiendo que no estás del lado del cártel de la trata y del cártel inmobiliario... Que manera de darse un balazo en el pie. Lo peor del caso es que si observan la historia de sus partidos, en la cúpula, hay un club de toby”, resaltó.

En tanto, el coordinador de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, pidió al PRD y a Movimiento Ciudadano a reflexionar su voto y evitar sembrar una mala semilla para la ciudadanía.

“Le ruego a la oposición que digamos con hechos de lo que ha sido y logrado la fiscal. No sólo se enfoquen en cuestiones personales; yo he sido factor de investigaciones también”, apuntó.

Mientras que el panista Aníbal Cañez señaló que pese a los miles de señalamientos, la oposición está firme y le está hablando a las capitalinas y capitalinos, y a las víctimas olvidadas.

“Hay múltiples razones para votar en contra de Ernestina y no quiso rendir cuentas ante el Congreso pero so lo hará ante la justicia”, expuso.

Por su parte, el coordinador del PRI, Ernesto Alarcón dijo que se mantienen en contra de la ratificación y que están más unidos que nunca como oposición.

