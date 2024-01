Congreso de la CDMX aprueba periodo extraordinario para ratificación de Ernestina Godoy

En sesión de este viernes por la tarde, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un periodo extraordinario para votar la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

Ante la ausencia del grupo parlamentario del PAN, la votación de la Comisión Permanente quedó con 12 votos a favor, tres en contra y una abstención, por lo que será el 8 de enero a las nueve de la mañana cuando se discuta la minuta.

Tras la aprobación del periodo extraordinario, la diputada de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, Xóchitl Bravo Espinosa, confió en que la ratificación será exitosa, ya que Ernestina Godoy ha demostrado ser una mujer de confianza que entrega resultados.

“Vamos a ratificar a la Fiscal, lo vamos a hacer porque es una mujer íntegra, es una mujer completa, es una mujer que da resultados y la justicia no se negocia, la justicia se aplica”, afirmó.

A detalle, explicó que anteriormente tanto el PAN como el PRI podían hacer uso de su poder para tener impunidad, situación que terminó con la llegada de Godoy Ramos a la Fiscalía.

“Eso es lo que les da miedo, que se abra más la cloaca, que caigan más personas, pero por primera vez en la historia de esta ciudad la justicia nos alcanza a todas y a todos y lo que ustedes están defendiendo es la corrupción, son delincuentes de cuello blanco, son personas que evadieron la justicia durante mucho tiempo”, destacó.

En contraparte, la diputada del PRI, Tania Nanette Larios, aseveró que la oposición está fuerte y lista para votar en contra de la ratificación, por lo que convocó a las fuerzas políticas que integran dicho bloque a unir fuerzas para evitar que Godoy Ramos se quede un periodo más en el cargo.

“Los priistas estamos presentes en su totalidad, no tenemos miedo y no nos vamos a seguir dejando violentar ni intimidar. (…) Lo que quisieran ustedes es que no existiera nadie de la oposición viéndolos de frente y rebatiendo sus dichos, pero aquí estamos y no tenemos miedo. Estamos firmes para lo que venga y estamos, además, con el respaldo de la ciudadanía”, dijo.

Asimismo, en la sesión se discutió la licencia de dos de los tres diputados que se ausentarían en el periodo extraordinario en el que se discutirá la ratificación.

Lo anterior debido a que el panista Luis Chávez desistió de su licencia, mientras que Silvia Sánchez, de la bancada del PRI, tomará un receso de 4 al 12 de enero por motivos de salud, periodo en el que será sustituida por Wesly Chantal Jiménez.

En tanto, la morenista Yuriri Ayala, quien había pedido una licencia por tiempo indefinido para competir por un cargo de elección popular, desistió en su objetivo y cambió la vigencia de su permiso hasta el 10 de enero, tiempo en el que Sandy Hernández Mercado fungirá como su suplente.

dhfm