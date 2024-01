Dan banderazo a megaoperativo de seguridad en Villahermosa Tabasco

Luego del anuncio del despliegue de 2 mil 500 agentes de la Guardia Nacional y del ejército en el estado de Tabasco, este domingo por la mañana, las autoridades dieron el banderazo de salida a un mega operativo de seguridad en el cual participan tanto fuerzas estatales y federales.

Los uniformados se reunieron en las instalaciones del Parque Tabasco a las afueras de la ciudad de Villahermosa y en punto de las 10 de la mañana salieron a realizar sus patrullajes.

Se desplegarán fuerzas estatales y federales. Foto: Armando de la Rosa

Incluso, en el operativo participará un helicóptero que recientemente fue donado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco junto con un helicóptero Black Hawk del ejército mexicano, el cual tiene armamento de grueso calibre que puede ser usado para disparar desde el aire a objetivos en movimiento en tierra.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, aseguró que el megaoperativo es para mejorar la seguridad en Villahermosa e incluso, defendió que Tabasco presenta una tendencia delictiva a la baja desde los últimos cinco años.

Participan elementos del Ejército, GN, Marina, Policía Estatal y agentes de la FGE. Foto: Armando de la Rosa

El mandatario estatal estuvo acompañado por José del Carmen Castillo, quien fue designado como sustituto de Hernán Bermúdez Requena, el cual presentó su renuncia como secretario de Seguridad Pública el pasado viernes 5 de enero en medio de la crisis por los hechos de violencia.

La movilización de fuerzas estatales y federales ocurre luego de diversos hechos violentos que han causado temor en Tabasco, ya que la noche del 22 de diciembre, se registraron balaceras, quema de vehículos y motines en tres penales de Tabasco, mientras que el día 23 de diciembre se reportó una situación de pánico en la zona centro de Villahermosa, ya que cientos de personas salieron huyendo pues aseguraron haber escuchado disparos, lo cual provocó el cierre de negocios.

Al respecto, las autoridades afirmaron en su momento que no fueron disparos si no quema de pirotecnia, no obstante, el pasado jueves cuatro de enero, un comando de hombres fuertemente armados asaltó decenas de comercios de diversos giros, provocando el temor de la sociedad en la capital Tabasqueña.

Al inicio del megaoperativo, también acudió el Fiscal General de Tabasco, Nicolás Bautista Ovando, quien confirmó que la noche del 22 de diciembre dos policías estatales desaparecieron, uno de los cuales pudo haber sido decapitado, ya que se localizó un cuerpo en Tabasco y una cabeza en Chiapas, que podrían ser del uniformado pero aún se espera el resultado de las pruebas de ADN, mientras que el otro policía aún no ha sido encontrado.

Cabe destacar que en el operativo participan elementos del ejército, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Policía Estatal y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

