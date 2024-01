Clima en la CDMX y Edomex este 8 de enero, día oficial para el regreso a clases

Luego de todos los festejos de diciembre, finalmente este 8 de enero se espera que alrededor de 24 millones de alumnos de educación básica regresen a las aulas. Sin embargo, su retorno ocurre en medio de toda una serie de fenómenos meteorológicos como el frente frío 25 y la cuarta tormenta invernal que han provocado afectaciones en el clima de varias entidades de las que no se escapan la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Te contamos.

Pero antes, es conveniente recordar que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), otro de los fenómenos que tendrá repercusiones este lunes será la corriente en chorro subtropical que generará fuertes vientos en el occidente del país, incluso en el Valle de México. Además, el ingreso de humedad del Mar Caribe generarán precipitaciones en la Península de Yucatán.

Están pronosticadas lluvias y chubascos en varias entidades. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Además de una disminución en las temperaturas de varios estados, los fuertes vientos en algunas zonas y hasta la caída de nieve en determinadas regiones, para este lunes 8 de enero, se espera una serie de lluvias y chubascos en varias entidades que te dejamos a continuación:

Intervalos de chubascos: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

¿Qué es la lluvia engelante y en que estado se presentará?

Una entidad tendrá "lluvia engelante". Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, uno de los fenómenos que probablemente se registrará este lunes es la llamada "lluvia engelante". Se trata de un tipo de precipitación que se caracteriza por tener gotas de agua por debajo de los 0 grados de temperatura. Mientras se enuentran en el aire son líquidas, pero cuando llegan a golpar con algún objeto, se transforman en hielo.

La entidad en la que posiblemente se podrá llevar a ver este fenómeno será nada más y nada menos que Coahuila. A ello hay que sumarle que también se espera caída de nieve o aguanieve en algunas regiones de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Clima en CDMX y Estado de México para este 8 de enero

En el Edomex donde se esperan precipitaciones aisladas. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

De forma más regional, para este 8 de enero —lunes en el que millones de estudiantes regresan a clases—se tienen pronosticados ambientes fríos para el amanecer de las y los pobladores que viven en las zonas altas que rodean el Valle de México. Sin embargo, para la tarde, se espera que haya un clima templado y un cielo con probabilidad a nublarse.

Came mencionar que la temperatura mínima para la Ciudad de México irá de ente los 9 a 11 grados, mientras que la máxima de los 21 a los 23 grados. No obstante y a diferencia del Edomex —donde se esperan precipitaciones aisladas—, en la capital del país no hay pronóstico de lluvias.