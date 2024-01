Ella es Mónica Ortiz, la astronauta oaxaqueña que comandó una misión a Marte

México vuelve a hacer historia de la mano de Mónica Ortiz Álvarez, mujer originaria de Oaxaca, que de la mano de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) comandó una misión a Marte.

Fue en agosto de 2023 cuando "Moni", residente de los Valles Centrales de Oaxaca fue seleccionada para la Primera Misión Latinoamericana de Investigación Análoga de Marte en España, por Astroland Interplanetary Agency, en Santander - España.

"Principia" fue el pseudonimo que utilizó para esta misión, que tenía como objetivo de fomentar la participación de las mujeres en las áreas de STEM, así como la inclusión de las mujeres en el sector espacial.

Sin desistir en algún momento de sus anhelos y gracias al apoyo de sus familiares y maestros, esta joven originaria de Oaxaca, donde cursó la Preparatoria No. 6 de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), donde posteriormente realizó estudios de derecho y Ciencias Sociales, ha sido seleccionada como comandante de la Primer Misión Latinoamericana de Investigación Análoga de Marte en España que se llevará a cabo en julio próximo.

Detalla que además de que esa misión ayudará a crear consciencia de la importancia de preservar nuestro planeta con el estudio de las ciencias espaciales, se impulsará la inclusión de la juventud de naciones latinas, como la nuestra en el desarrollo del sector espacial español.

Mónica busca la inclusión de las mujeres en el ramo espacial

Foto: SEP

Destacada siempre en todos sus niveles de estudio Mónica ha tenido importantes logros, como haber obtenido la licenciatura en Ciencias en Astrobiología por la Universidad de Edimburgo y actual representantes internacional del Instituto de Astrobiología de Colombia.

Mónica, quien dice ser extremadamente curiosa, fue capacitada en programas de sensación remota satelital en la Organización de Investigación Espacial de la India, además de que hizo estudios en datos satelitales y propulsión en aeronaves en la Red Inter islámica de Ciencia y Tecnología Espaciales.

Entre otras cosas ha sido reconocida por el Senado de la República y la Cámara de Diputados por haber sido representante de México en el desarrollo del sector espacial. Orgullosa de su origen y logros como haber sido investigadora en la campaña de búsqueda de asteroides de la Nasa, Mónica Ortiz es la primera astronauta análoga del estado de Oaxaca.

El 2023 fue bien representado por la mujer originaria de Oaxaca

Foto: SEP

“Desde niña mis profesoras y profesores veían el potencial que tenía para todas mis materias escolares, ayudándome así a encaminarme poco a poco en la ciencia. Algunas veces me compartían proyectos científicos simples que en ese momento para mí eran lo máximo; ellos me hacían sentir como si fuera una científica... Mis maestros y mis padres siempre me han apoyado”, declaró en entrevista