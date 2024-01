AMLO acusa al Poder Judicial de trabajar para los verdugos del pueblo, pese a recibir su sueldo de los ciudadanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como una paradoja que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reciban un sueldo de parte del pueblo de México y que ellos trabajen para los verdugos del pueblo.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal aseguró que los fallos de los ministros nunca han favorecido o beneficiado al pueblo de México.

El presidente llamó a los congresos locales. Foto: Especial

Sigue leyendo:

AMLO aplaude a la Marina y al Ejército: no se corrompieron, pese al vendaval neoliberal y política de pillaje

Revelan carta de AMLO a Norma Piña en la que advierte sobre liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa

“Pero ¿por qué los atienden tan bien? ¿por qué estos sueldos, esos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría, si esto es lo que molesta ¿quién les paga todo esto? el pueblo, y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo? cuidado es una paradoja, es una gran injusticia porque no resuelven nada en beneficio del pueblo. Bueno, aunque les parezca esto un abuso”, señaló.

López Obrador se pronunció por continuar la transformación que permita reducir los sueldos en el Poder Judicial y que el pueblo pueda elegir libre y democráticamente a los jueces, magistrados y ministros.

“Tenemos que seguir con la transformación, para que el gobierno esté al servicio del pueblo, sea el pueblo, que se cumpla de que vivimos en una democracia y que el soberano es el pueblo y que nada ni nadie puede estar por encima del interés colectivo, del interés público, esto lleva tiempo”, afirmó.

AMLO urge a reformas judiciales en los estados para elegir a jueces y magistrados

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió también a reformar las constituciones en materia judicial en los estados, para que se elija por el voto de los ciudadanos a jueces y magistrados, en el mismo sentido de la reforma a la Constitución federal que él propondrá el 5 de febrero próximo al Congreso de la Unión.

El llamado del primer mandatario a los congresos locales, donde su partido Morena tiene actualmente mayoría en 22 de los 32 estados, lo lanzó en la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, luego de ser cuestionado sobre movimientos en el Tribunal Superior de Justicia en Jalisco.

“Es algo parecido en lo que sucede en lo federal, se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el Poder Judicial federal y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático.

Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del poder Judicial, que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros, que no sea el poder Ejecutivo quien propone al Legislativo y ahí se nombra sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados, ministros, repito, en lo federal y en los estados”, dijo.

Asumió que él tiene “la autoridad moral” para proponer dicha reforma, pues cuando él fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal cambió la forma tradicional de elegir a jueces y magistrados, pues él tenía que enviar las ternas y en su lugar pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia local que le propusiera a perfiles “de acuerdo a su trayectoria, por profesionalismo, por honestidad”.

“Debían ser jueces o magistrados y me enviaban la terna y así mandaba a la Asamblea. Nunca impuse a un juez, a un magistrado, nunca”, dijo.

Lo anterior, expuso que es ejemplo de cómo resolver el problema de corrupción en el Poder Judicial, pero se debe avanzar a que sea el pueblo quienes elijan a los jueces.

“No quiere decir que eso sea infalible, sí, pero se equivoca menos el pueblo porque siempre los que se oponen a la democracia participa habla de que la gente no sabe de esto, qué va a saber de elegir a un juez, a un magistrado, ministro, el pueblo; claro que sabe, si el pueblo es el soberano y el pueblo es muy consciente, muy inteligente, es un pueblo sabio, el pueblo de México”, defendió.

Para ello, propuso que los candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Corte hagan promoción en campañas y a ver quién es, de dónde viene, qué estudio. Además, agregó, “es muy fácil saber sobre los antecedentes, cómo han actuado”.

BRC