Un hombre salva a 2 personas de un trailer que se incendió en Nayarit

Este martes por la mañana, un accidente en el kilómetro 89+500 de la autopista 15D Tepic-Guadalajara dejó como resultado un tráiler incendiado y dos vehículos siniestrados en Nayarit. Una persona resultó lesionada, mientras que un hombre, viajando en un autobús, descendió para brindar ayuda, logrando salvar a dos personas.

Posteriormente, en redes sociales, una usuaria, identificada como Elisabeth Páez reveló que este hombre, identificado como Ángel Gutiérrez, sacrificó su vuelo al realizar esta acción heroica, pero a cambio, salvó dos vidas, entre ellas, la de su padre Margarito Páez Curiel.

El trailer volcó hasta incendiarse Foto: Especial

¿Dónde ocurrió el accidente de Nayarit?

El accidente ocurrió cuando un automóvil compacto chocó contra la barrera de contención, mientras una de sus llantas golpeaba a otro vehículo y a su vez este, golpeó a un tráiler.

El conductor del tráiler, en su intento por evitar la colisión, se volcó e incendió.

El conductor de uno de los coches resultó lesionado y fue trasladado al hospital, mientras que los ocupantes de los otros vehículos se reportan ilesos.

Ángel Gutiérrez viajaba en un autobús hasta que decidió bajarse Foto: Especial

Tras este accidente, Elitsabeth Páez, escribió el mensaje para reconocer al hombre que le salvó la vida a su padre.

"Amigo y conocidos de este medio me gustaría hacer viral a este señor que se llama Ángel Gutiérrez del poblado de Puga iba a tomar su vuelo y que perdió su vuelo por salvar Dos vidas en el accidente que hubo esta mañana en la autopista Tepic -Guadalajara Una de estas Vidas fue la Mi padre Margarito Paez Curiel No tengo como pagar le y me gustaría públicamente dar le las gracias toda mi vida estaré eternamente agradecida con este señor un ángel mandado del cielo", escribió en Facebook.

DRV