México no albergará los Juegos Olímpicos de 2036

En el 2022, México representado por el ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó su candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos para el año 2036, pero el día de ayer la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, declaró que "México ha dejado de concentrarse en ser sede, debido a que la competencia es dura para albergar uno juegos de este tipo".

“Tuvimos una plática con el Comité Olímpico Internacional y vimos que la competencia está muy dura. Estamos dando un giro, para ver si podemos tener la propuesta para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es donde tendríamos una gran posibilidad”, comentó María José Alcalá, comentó para diferentes medios de comunicación.

Sigue leyendo:

Andrés Guardado dejaría al Betis para regresar a la Liga Mx; el Club León sería la mejor opción

Amaury Vergara presenta a Cade Cowell en con emotivo mensaje, "todos te estábamos esperando"

María José Alcalá ante los medios de comunicación confirmó que México ya no sería sede de los JJ.OO 2036. FOTO / CUARTOSCURO

México podría albergar los Juegos Panamericanos de 2027

La ex clavadista olímpica y presidenta del COM, en la misma conferencia de prensa reiteró que no descartan la posibilidad de albergar los Juegos Panamericanos, esto después de que la ciudad de Barranquilla, Colombia, perdiera la sede al no cumplir con los requisitos que piden las organizaciones de estos juegos.

Alcalá señaló que aún están analizando albergar estos juegos, mismos que se estarían realizando en en el estado de Nuevo León ya que es el único estado que se ha acercado e interesado en querer realizar los juegos que estarían próximos a realizar en el 2027, aunque aún no hay nada confirmado, enfatizó la deportista.

México alzó la mano para ser sede de los Panamericanos en 2027. FOTO / CUARTOSCURO

Bimbo es el nuevo patrocinador de COM

El COM presentó ante los medios de comunicación a Bimbo como su nuevo patrocinador, quien se une a otras marcas para apoyar a los atletas mexicanos que estén participando en los Juegos Olímpicos de París 2024, la empresa destinará para los atletas la cantidad de 220 millones de pesos para la preparación, traslado en el país sede y otras pruebas, este ayuda se espera se extienda hasta la justa olímpica de Los Ángeles 2028.

Bimbo invertirá una gran cantidad de dinero en apoyo a los atletas mexicanos. FOTO / CUARTOSCURO

El director comercial de la marca se dijo estar contento por unirse a la familia olímpica mexicana, el cual expresó sus deseos para que los atletas mexicanos puedan romper sus marcas en equipos e individuales, recalcó que la intención de realizar estas acciones es siempre con el objetivo de impulsar el deporte, parte de este dinero también será destinado para apoyo de los atletas paralímpicos.