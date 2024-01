Alerta ante las bajas temperaturas: estos estados alistan albergues

En Nuevo León se preparan para la onda gélida que traerá el frente frío No. 27 en las próximas horas y que el termómetro marcará temperaturas bajo cero. A partir de la noche de este lunes y mañana del próximo miércoles se pronostica que la máximas sean de 3 a 5 grados centígrados, y las mínimas podrían llegar a los -7 grados centígrados.

Los municipios del área metropolitana se alistan con albergues para resguardar a las personas que se encuentren viviendo a la intemperie, así como a las personas migrantes que están de paso en la entidad. Los cuerpos de auxilio, como protección civil estatal y municipales realizarán operativos carrusel durante estás próximas horas, para ofrecerles un lugar donde refugiarse.

En los municipios del área metropolitana se alistan albergues. Foto: Ilustrativa

Se exhorta a la población a evitar exponerse a las condiciones climáticas extremas, principalmente a las personas de la tercera edad, menores y mascotas. Ante estos la secretaria de educación emitió un comunicado donde exhorta a los padres de familia, a tomar ellos la decisión de enviar a sus hijos a las escuelas. En el documento el gobierno estatal indica que los estudiantes que no acudan de manera presencial, trabajarán en casa de manera virtual con indicaciones de sus maestros.

Autoridades de Sinaloa en alerta por bajas temperaturas

Autoridades en Sinaloa permanecen en alerta debido a las bajas temperaturas generadas por el frente frío número 27 y la presencia de aire ártico en la región. La situación se ha intensificado especialmente en áreas como Badiraguato, que han experimentado un marcado descenso en las temperaturas.

José Paz López Elenes, alcalde de la localidad, informó que, en comunidades como Puerto de la Esperanza, la temperatura ha llegado a descender a menos un grado Celsius. La cruda realidad del clima se ha traducido en el primer caso de intoxicación por monóxido de carbono, lo que llevó al alcalde a emitir un llamado a la precaución al utilizar estufas, dispositivos de calefacción y chimeneas.

Con el objetivo de mitigar los efectos del frío entre los residentes afectados, López Elenes ha llevado a cabo recorridos en las zonas más impactadas, proporcionando ayuda en forma de cobijas, cobertores y alimentos calientes. El edil destacó la importancia de la acción comunitaria en situaciones climáticas adversas, y recordó a los ciudadanos la necesidad de tomar precauciones para garantizar su seguridad y bienestar durante este período de bajas temperaturas.

En comunidades como Puerto de la Esperanza, la temperatura ha llegado a descender a menos un grado Celsius. Foto: Manuel Aceves

Alistan refugios en 43 municipios de Tamaulipas

En los 43 municipios de Tamaulipas han sido habilitados refugios ante las temperaturas albergues para proteger a las personas que acudan a protegerse. En las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso y Matamoros se han activado más de uno ya que es allá en donde se esperan temperaturas por debajo de los cero grados.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador de Protección Civil del Estado, indicó que en Nuevo Laredo han empezado a llegar personas en busca de refugio ya que aquella ciudad amaneció con una temperatura de dos grados bajo cero. Agregó que en Nuevo Laredo hay ya seis personas en albergues, en tanto que en Reynosa, Rio Bravo y Matamoros así como en la zona centro se siente un marco descenso en la temperatura.

Los días martes y miércoles registrarán las más bajas temperaturas con mínimas de un grado y máximas de 15 grados.

En las partes altas del municipio de Miquihuana se espera la caída de hielo, según los pronósticos ya que en los ejidos la Marcela, Aserradero y Vista Hermosa la temperatura pudiera ser de hasta cuatro grados bajo cero.

Las bajas temperaturas continuarán hasta el jueves, pero para el próximo fin de semana se espera el ingreso del frente frio número 28 el cual continuará con bajas temperaturas aunque ya no tan extremas como las de mañana. González de la Fuente exhortó a la población a permanecer en casa, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura y en caso de ser necesario el salir a la calle cubrirse nariz y boca, proteger a los menores de edad y adultos mayores ya que son los más vulnerables a las bajas temperaturas.

Entre otras cosas, recomendó a quienes prenden braceros en el interior de sus casas prever que haya ventilación, así como también revisar adecuadamente los calentadores eléctricos.

Luis Gerardo González indicó que en Nuevo Laredo hay ya seis personas en albergues. Foto: José A. Hernández

Aumentan enfermedades de vías respiratorias

Por su parte el Secretario de Salud en la entidad, Vicente Joel Hernández Navarro informó que durante esta temporada invernal las enfermedades de vías respiratorias han aumentado en un 28 porciento, así como también las hospitalizaciones por estas enfermedades. En tanto que se han reportado durante la temporada nueve decesos por influenza e infecciones respiratorias.

Las hospitalizaciones por estas enfermedades se han incrementado en un 30%. En hospitales y clínicas del sector salud se han tomado las medidas de prevención para asegurar el abasto de medicamentos para las enfermedades respiratorias.

AMLO: tormentas invernales en EU podrían afectar la distribución de gas y la producción de energía en México

Las fuertes tormentas invernales en Estados Unidos podrían afectar la distribución de gas a México, así como la producción de energía eléctrica, pues esta se produce en plantas que requieren gas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora estamos en una situación, también, de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos que afectan sobre todo la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas”, apuntó.

El mandatario señaló que ya se está actuando de manera preventiva respeto a ese tema, además dijo “nosotros tenemos ventajas, por eso fue muy importante parar la privatización de la energía eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución, entonces pudimos subir a las redes de distribución energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas y ya estamos actuando, no va a aumentar el precio de la luz”, sostuvo.

El mandatario señaló que ya se está actuando de manera preventiva. Foto: Presidencia

Durante la conferencia matutina reiteró que el consumidor no va a padecer del aumento en la luz y el gobierno federal ya está actuando ante la situación en el país vecino, para que no haya apagones y no aumente el precio en el servicio eléctrico. López Obrador también recordó lo que sucedió hace dos años con las fuertes tormentas invernales que se dieron en Texas, hecho que dejó a la población sin luz durante un mes, sin embargo, destacó que el gobierno resolvió el mismo tema en una semana en los estados del norte.

“Resolvimos en ese entonces porque empezaron a turbinar todas las hidroeléctricas del sureste y se transmite energía eléctrica por las líneas que están todas interconectadas y tenemos otros combustibles diesel y carbón”, concluyó.

Con información de Juan Teniente, Manuel Aceves, José A. Hernández, Fernanda García.

