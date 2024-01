El día de hoy 13 de enero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), hizo un llamado a la población acerca de un producto que es engaño que tiene como nombre Cardio Active, el cual se comercializa en la presentación de gotas y cápsulas, este producto no tiene la autorización de las autoridades correspondientes y no puede ser vendido de ninguna manera.

Cardio Active, es publicitado por sus características como un medicamento para la atención de padecimientos cardiovasculares, lo cual no cumple con la reglamentación establecida por la Ley General de la Salud, y utiliza el término de “complemento nutricional”, término que no existe en la legislación sanitaria vigente, menciona en su aviso.

¿Por qué la Cofepris alertó por el consumo de Cardio Active?

La Cofepris mencionó en un comunicado que el consumo del Cardio Active es un riesgo para la salud de las personas que lo han consumido, debido a que los ingredientes declarados en su etiqueta indican el uso de la hierba San Juan, la cual no está avalada por su grado de toxicidad.

También mencionan que este producto no cuenta con un registro sanitario y podría contener ingredientes de origen natural y sintético que al combinarse traería consecuencias nocivas para la salud. Al no conocer el origen de estos ingredientes, las condiciones sanitarias de las materias primas, el procesos de fabricación y distribución, no garantizan la seguridad y calidad del producto.

Este producto contiene hierba de san juan, que por su grado de toxicidad no está permitido por las autoridades. FOTO / X @NotiResumenTam

Cofepris tomará acciones ante la venta de Cardio Active

Por medio de su escrito la Cofepris señaló que al ser un producto engaño no debe ser vendido en ninguna circunstancia, si no se respeta esta medida, tendrá que aplicar las sanciones administrativas que resulten conducentes, por lo cual exhorta a la población a realizar la denuncia sanitaria en caso de saber de su comercialización.

Algunos estados como Guerrero han emitido una alerta para evitar su consumo. FOTO / X@FomentoGro

También alertó que en caso de contar con algún padecimiento asociado a enfermedades cardiovasculares, es necesario acudir a un médico especializado, para recibir una valoración y que sustente un tratamiento a seguir.