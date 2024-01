La Cofepris alerta sobre sustancias peligrosas usadas en tratamientos cosméticos

El cuidado estético ha cobrado cada vez mayor relevancia en los últimos años entre las personas que utilizan sus recursos para mejorar su aspecto físico, sin embargo, hay ciertas prevenciones que la ciudadanía debe considerar antes de ser víctima de malas prácticas. En entrevista con Alejandro Cacho y Paulina Greenham para Heraldo Televisión, la doctora Gabriela González, perteneciente al área de Verificación de la Cofepris, habló sobre los riesgos de una enfermedad que surge cuando las personas utilizan algunos productos cosméticos.

Cofepris alertó sobre el uso de sustancias modelantes no absorbibles que se encuentran en productos estéticos y que pueden causar graves problemas a la salud, entre ellas, las llamadas enfermedades por modelantes. Uno de los riesgos más preocupantes de estas sustancias, mencionó la doctora González, es que usualmente los médicos no saben con qué están tratando, por lo que siempre será importante preguntar que se está ingresando al cuerpo.

Cofepris alerta por enfermedades causadas por cosméticos

La enfermedad por modelantes es una "patalogía causada por introducir sustancias no absorbibles, no biodegradables con fines estético". Indicó que estos componentes, pese a estar hechos para productos cosméticos, no están creados para ser ingeridos por el cuerpo humano.

Los aceites industriales son el ejemplo perfecto sobre los productos que causan efectos secundarios en la salud, lo que deriva en la necesidad de realizar un segundo tratamiento para resolver estas problemáticas.

FOTO: Especial

"No fueron creadas para ser introducidas en el cuerpo, de ahí es que vienen los graves problemas de salud que pueden ir desde una reacción local, una infección por hongos, por bacterias, hasta una infección sistémica, o incluso ocasionar cáncer", advirtió.

La doctora Gabriela recomendó que los establecimientos deben estar acreditados con una licencia sanitaria, emitidas por la Cofepris. Mencionó que los profesionales de la salud deben ser médicos certificados y con especialidad.

Dio el ejemplo de una chica que, al momento de querer realizarse un relleno facial, debe preguntar qué sustancias se le ingresarán al cuerpo, para poder verificarlo en los registros sanitarios de la página oficial de la Cofepris, debido a que es su derecho como cliente y consumidor. Otra de las prevenciones a tomar es saber con qué especialista te estás atendiendo e informarte sobre el procedimiento.

Los médicos que te atiendan deben estar certificados y cualificados para el procedimiento

FOTO: Especial

"Hay que tener la certeza de que sea un establecimiento con licencia sanitaria, que el profesional de la salud tenga exhibido su títutlo, su cédula, su diploma de grado y su certificación. En el país todos aquellos médicos quirúrgicos deben estar certificados cada cinco años, es una forma de garantizar que cumple con todos los requisitos en su formación", señaló.

¿Qué precauciones se deben tomar al momento de realizarse un procedimiento estético?

Revisar la etiqueta del producto

Revisar que el establecimiento esté certificado por las autoridades

Investigar el producto en el registro sanitario de la Cofepris

Asegurarse que el médico está cualificado y actualizado para la tarea

¿Cómo denunciar a un médico con malas prácticas?

En caso de que la mala práctica sea al interior de la República, se deberá contactar a los Centros Integrales de Servicios o en oficinas de regulación sanitaria, las cuales se encuentran en cada entidad del país. El contacto por vía telefónica es 01 800 033 50 50, y para el ingreso de trámites hay disponibilidad de 8:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.