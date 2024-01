La ceguera se puede prevenir

“Desgraciadamente nuestros pacientes se siguen quedando ciegos, en muchas de las ocasiones, por desconocimiento”, así alertó el doctor Roberto Díaz Cavazos, coordinador de Vinculación de la Sociedad Mexicana de Oftalmología (SMO), al señalar que el 80 por ciento de los casos de perdida de visión se podrían evitar, si se concientiza y se tienen una oportuna atención.

De acuerdo a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, en el país se estima que existen más de dos millones de personas que tienen algún padecimiento que afecta su visión, pero

Ante medios de comunicación, la SMO enfatiza en que si concientizamos de esta cuestión,

El glaucoma es la principal causa, en México y a nivel mundial, de este padecimiento en su variante irreversible, mientras que la catarata, es la primera de ceguera en el mundo, pero es curable.

Gloria Flores Almaraz es una paciente que tenía cataratas, y compartió que ella reconoció, a tiempo, que su mamá y sus tías tenían este problema y acudió a revisarse.

“A mí me llamó la atención y dije que tenía que preocuparme por eso, usaba lentes, sobre todo al manejar, entonces pues sí fui, me chequé, vieron que tenía [...], me operaron, quedé muy bien, ya no uso anteojos. Estoy bastante bien, y del glaucoma, estoy fuera de peligro, por la cuestión hereditaria que pudiera surgir”, compartió.