VIDEO | Reportan fuerte incendio en bodega en la alcaldía Azcapotzalco

Una importante movilización de cuerpos de emergencia fue provocada por un fuerte incendio en una bodega ubicada en la esquina de Vallejo y Cien Metros, en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes de los vulcanos, en la bodega, de unos 5 mil metros cuadrados de superficie, se guardaban pañales, colchones y algunos medicamentos, por lo que el peligro es alto.

"En seguimiento al incendio registrado en Avenida Sur de los 100 metros, colonia Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco, informamos que en una bodega se queman pañales y objetos varios. Continuamos laborando”, señaló el Heroico Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X.

Hasta el momento el fuego, cuyo inicio fue reportado al filo de las 5:00 horas, no ha sido controlado, no obstante, los equipos de emergencia no han notificado sobre personas que hayan resultado heridos a consecuencia de la conflagración.

De acuerdo con declaraciones de Myriam Urzúa, secretaria de Prevención de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, aseguró en declaraciones para Foro TV que no existen riesgos para los vecinos, además de que no se ha registrado reporte de lesionados en el lugar.

Según reportes periodísticos, la bodega pertenecería a una delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual abriría sus puertas a las 7 de la mañana, por lo que en el momento se encontraba vacía. La circulación en la zona se encuentra restringida, por lo que se deben tomar rutas alternas.

Alertan usuarios sobre incendio en redes sociales

Numerosos usuarios emplearon sus redes sociales para capturar la enorme columna de humo que surgió de la bodega, ubicada al norte de la Ciudad de México y perceptible desde varios kilómetros de distancia.

Hasta el sitio llegaron elementos de distintas estaciones de bomberos en carros tanque, para apoyar las labores de extinción del incendio. Las autoridades piden apoyo a la población para permitir la libre circulación de los equipos de rescate que viajan hacia la zona.