Senado ratifica por unanimidad a Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Tras 64 días, el Pleno del Senado ratificó con unanimidad a Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien también rindió protesta ante el Pleno.

En la primera sesión ordinaria, el Senado tomó como principal tema el nombramiento de Bárcena al frente de la cancillería, donde fue ratificada con 98 votos a favor y cero en contra.

En tribuna, el senador Héctor Vasconcelos (Morena) consideró de gran relevancia ese nombramiento para el posicionamiento de México frente al mundo.

"Cuentan con la trayectoria y experiencia necesarios para el desempeño de dichas responsabilidades. Alicia Isabel Adriana Bárcena es una servidora pública ejemplar en el ámbito de las relaciones diplomáticas e internacionales", destacó.

En su turno, el senador Germán Martínez Cázares (Grupo Plural) señaló la trayectoria de Bárcena Ibarra, pues afirmó que es una persona con amplia trayectoria y con experiencia probada en los temas de política exterior.

Fue ratificada con 98 votos a favor y cero en contra. Foto: @SRE_mx

Indicó que está a la altura de Paula Alegría, embajadora en Europa. Sin embargo, pidió a la canciller, atender la necesidad de defender los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, además de consagrar las relaciones diplomáticas como se le solicitó al anterior canciller.

El senador perredista Antonio García Conejo aseguró que el ejercicio de la política exterior requiere de conocimientos, especialización, profesionalismo, sensibilidad y un alto compromiso patriótico.

Reconoció la propuesta de Alicia Bárcena, no obstante, indica que el entusiasmo y la capacidad no son suficientes mientras que quien toma las decisiones no posea una visión a largo plazo.

La Coordinadora del PES en el Senado, Sasil Dora Luz de León Villard dijo que ratifica a la canciller Bárcena Ibarra, así como a Laura Elena Carrillo Cubillas como Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Joel Antonio Hernández García como Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aseguró que las propuestas refuerzan la política exterior del país y su vocación en congruencia al derecho internacional, a los valores de respeto a las soberanías de todos los países y a la unidad latinoamericana que permiten a la región establecer nuevos esquemas de cooperación continental.