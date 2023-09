Es oficial: Javier May dejará Fonatur y buscará la gubernatura de Tabasco en 2024

Este lunes, en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Javier May renunciará al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para buscar la gubernatura de Tabasco.

“Javier ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco, está pensando y tiene derecho como otros, igual, porque aquí no hay dedazos, eso se acabó, decide el pueblo, pero sí quiero agradecerle por todo su apoyo y ahora va a hacerse cargo el general Óscar David Lozano Águila”, detalló.

AMLO le agradeció al funcionario que haya hecho realidad el Tren Maya en cinco años, una obra sin precedentes, de la que no hay otra igual en ningún lugar del mundo, afirmó.

EJavier May renunciará a Fonatur para buscar alguna postulación. Foto: Cuartoscuroi

¿Quién es Javier May, titular de Fonatur que busca la gubernatura de Tabasco?

Javier May Rodríguez, actual titular de Fonatur y director de las obras del Tren Maya, tiene 57 años y nació el 5 de mayo de 1966 en Comalcalco, Tabasco, municipio del que fue presidente municipal en dos ocasiones, primero de 2007 a 2009 y después de 2016 a 2017.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, su último grado de estudios es de preparatoria; sin embargo, cuenta con una amplia trayectoria profesional. En 1995 fue dirigente del Comité Directivo Estatal y Municipal del PRD en Tabasco.

Además, de 2001 a 2003 fue diputado local en la LVII Legislatura del Congreso de Tabasco y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. También fue miembro del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica Contra las Altas Tarifas de la CFE y senador por su estado.

Posteriormente pasó a ser subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaría de Bienestar en 2018 y después secretario de Bienestar del 2 de septiembre de 2020 al 11 de enero de 2022. A partir del 11 de enero de 2022 tomó el cargo de director general de Fonatur y estuvo a cargo del Tren Maya?.

Fue secretario de Bienestar del 2 de septiembre de 2020 al 11 de enero de 2022. Foto: Presidencia

¿Qué pasará con el Tren Maya tras la salida de Javier May?

Adicionalmente, el presidente informó que ya se formalizó el decreto para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entregue la empresa Tren Maya a fin de que se entregue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Óscar Lozano Águila, serán el nuevo director de una de las obras prioritarias del gobierno federal.

“Ya está listo decreto, ya se formalizó la entrega de la empresa manejada por Fonatur, Tren maya para todo lo que es la construcción de los mil 554 kilómetros de villas, la adquisición de los trenes, las estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el Tren Maya, es un programa integral porque es para transporte de pasajeros nacionales como extranjeros, es también para carga está proyectado así es para que mejore la economía en el sureste”, señaló el titular del Ejecutivo.

La obra del Tren Maya pasará a manos de la Sedena. Foto: Cuartoscuro

Detalló que la administración del Tren Maya se dejará en custodia de la Sedena, porque se hizo con recursos del pueblo y no se traspasará a particulares como ocurría en el pasado con los gobiernos neoliberales, aseguró.

“Por qué dejar esta obra en custodia en la Secretaría de la Defensa, porque esta obra como otras se están financiando con inversión pública, no es deuda, ni son de esos mecanismos de asociación pública privada, no, es presupuesto público, dinero del pueblo, lo que se está invirtiendo, son obras de la nación, entonces queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales corruptos, que todo lo que hicieron con el dinero de los mexicanos se trasladó a particulares”, señaló el primer mandatario.

En qué condición deja Javier May al Tren Maya

Javier May, actual director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, anunció los avances del Tramo tres del Tren Maya, el cual recorre 159 kilómetros de Campeche a Yucatán.

“Avanza el mejoramiento del programa promesa, la construcción de los vagones, así como un hotel en nuevo Uxmal”.

En la conferencia de prensa matutina explicó que en el tramo tres se concluyeron 159 kilómetros de vía, en tanto, las estaciones y paraderos continúan conforme al programa.

“Como usted, señor Presidente, constató el fin de semana, el Tren Maya funciona y recorrió la vía de Campeche a Cancún, esto demuestra que en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen, sin duda el Tren Maya será inaugurado en diciembre”, apuntó.

Pedro Haces, director general de Grupo Indi, informó que al momento la construcción del tramo tres tiene 220 kilómetros de vías, además el avance de las estructuras está concluido, al igual que los pasos generales, las obras de drenaje.

Indicaron que en el tramo tres se concluyeron 159 kilómetros de vía. Foto: Cuartoscuro

“Los pasos vehiculares se encuentran en un 96 por ciento, ya en operación se encuentran 24 de un total de 34 pasos vehiculares. Los pasos de fauna están completamente terminados, los viaductos donde pasa el trazo de la vía de igual forma se encuentran terminados”. indicó

En su participación, añadió que la colocación de balastro en la vía férrea de dicho tramo ya está concluido, así como la colocación de durmientes, el montaje de las vías, también ya fue terminado, “hace falta la última nivelación, alineación y el último levante, así como 850 soldaduras”.

Subrayó que las estaciones llevan un avance del 84 por ciento de acuerdo al programa, es decir, que están concluidas las estaciones Umán, Mérida, Izamal, Calkiní, Maxcanú y Tixkokob.

“Al momento se encuentran 850 equipos y maquinaria trabajando en la obra, así como siete mil 578 empleados directos en el tramo”, finalizó.