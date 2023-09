Aprende programación GRATIS en la UNAM y descarga los PDFs, te decimos cómo y dónde

En un mundo donde la tecnología es indispensable muchos son los que quieren estudiar programación, pero no todas las personas tienen los recursos para hacerlo, por ello la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso a disposición del público en general un curso gratuito para quien desee aprender y conseguir un mejor empleo.

En internet hay varios recursos al alcance de todos para aprender programación, algunos no son del todo útiles para los fines que se buscan, algunas personas no saben cómo empezar a buscar, algunas instituciones educativas han puesto recursos a disposición de los usuarios, algunos gratuitos y otros no, los de la Máxima Casa de Estudios no tienen costo y están ordenados para que los estudiantes elijan.

Los libros son de descarga gratuita. Foto: Freepik.

PDF para aprender programación

El curso ofrecido por la UNAM consiste en una compilación de libros en formato PDF, los cuales se pueden descargar de manera gratuita. Los textos están diseñados para proporcionar una sólida base en informática y programación, ya que cumplen una amplia variedad de temas. Cabe señalar que la colección de libros fue creada por OpenLibra, por lo que tienen la autorización de los autores para que estén en línea.

Estos son algunos de los PDF para descargarlos solo se debe hacer click en los nombres:

Los recursos están disponibles para todos. Foto: Pixabay.

Curso de programación en línea

La UNAM también ofrece un curso en línea para aprender programación: “Nuestra oferta académica es muy diversa e incluye desde cursos básicos e introductorios hasta aquellos de alto nivel de especialización. Las sesiones tienen un enfoque práctico para apoyar a los participantes lograr un completo dominio de las temáticas. A quienes aprueban los cursos se les entrega constancia con registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”.

El área temática se llama Lenguajes de programación y está dividido en cuatro cursos: Introducción a la programación, JAVASCRIPT para generar páginas web interactivas, Lenguaje de programación PHP y Lenguaje de programación VISUAL BASIC .NET.

