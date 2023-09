Migrantes burlan trámites y saturan la Comar para conseguir permisos de tránsito

Desesperados por salir del sur del país, miles de migrantes burlan y saltan los protocolos de tramitación para permisos de tránsito libre por la República Mexicana, al saturar las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas.

Familias enteras, provenientes de Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, entre otros países, han desbordado desde hace dos semanas la Comar, en busca de la condición de refugio. Sin embargo, esta figura de protección que el gobierno mexicano brinda a las personas vulnerables que huyen de sus países, no permite el tránsito hacia la región norte.

Explicó que, pese a que se ha informado en muchas ocasiones a los migrantes en qué consiste el trámite ante la Comar, la insistencia de las personas por tener un papel que los ampare los hace permanecer en las largas filas, incluso durante días.

El funcionario refirió que diariamente han atendido desde el pasado lunes hasta dos mil migrantes; sin embargo, la demanda es tan alta que muchos quedan a la espera para el siguiente día, mientras más extranjeros llegan para formarse e intentar iniciar este procedimiento.

José Roberto, un ciudadano cubano que acudió a la Comar, es uno de los tantos enredados en este laberinto burocrático.

Este extranjero ha intentado obtener un turno, pero al conocer que la figura de refugio no le permitirá avanzar a la frontera norte, se marchó de regreso a su centro de trabajo, donde se desempeña como ayudante de albañilería.

“A mi me habían dicho muchos cubanos que con este documento yo podía seguir, pero me topo con la noticia que no es así y yo quiero hacer las cosas bien. Ahora dicen que Migración no da ningún permiso, entonces de alguna manera estoy atrapado aquí en Tapachula”, aseveró José Roberto.