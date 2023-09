La postdata de AMLO en la Mañanera no es una broma, es una afrenta con la Constitución, advierte consejera

Este lunes 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acató la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) de colocar un aviso antes de iniciar su conferencia matutina sobre la prohibición de realizar manifestaciones en temas electorales y en la que agregó una posdata dedicada a las personas que no comparten su visión de país.

En entrevista para El Heraldo Radio con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, la Consejera Electoral del INE, Claudia Zavala, aseguró que esta posdata hecha por el presidente de la República representa una afrenta a lo que dice la Constitución.

Si bien (la posdata) no es algo que esté expresamente prohibido, es verlo desde el punto de vista que no se trata de una broma, sino de una afrenta a lo que dice la Constitución. De frente al público, a la ciudadanía, no lo debemos de tomar como una broma, ya estamos en un proceso electoral y la Constitución debe cumplirse.