Cara de niño: estas son las cuatro especies descubiertas por la UNAM

En varios estados del país, existen pequeños insectos que se volvieron el terror de la población debido a su apariencia que puede parecer aterradora, pero son todo lo contrario. Se trata de los famosos Cara de Niño, de los que ahora se han descubierto diversas especies.

De acuerdo con el investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Zaldívar, todos los Cara de Niño que se han visto en el país han sido estudiados a detalle para descubrir que no son todos iguales, hay cuatro diferentes.

Es un mito que son venenosos, pero pueden llegar a morder. Crédito: Facebook

Descubren 4 especies del insecto cara de niño en México

Las principales características que los diferencian son a nivel genético. Por ejemplo, hay características distintas en los genitales de los machos, entre otras cosas que fueron descubiertas y que se publicarán a lo largo del año 2023. Gracias a estas características, se pudo detallar que hay por lo menos cuatro especies en México:

Stenopelmatus purepecha.

Stenopelmatus sierragordensis.

Stenopelmatus tlaxcalli.

Stenopelmatus chilango.

Por otra parte, se informó que durante los últimos años se han visto afectados en gran medida por la pérdida de áreas naturales, donde su función principal es “ayudar a la regulación de las poblaciones de otros invertebrados, y a su vez, pueden servir de alimento a otros organismos, como tlacuaches o cacomixtles”, explicó Zaldívar.

El estudio de Universidad se ha visto principalmente afectado porque estos insectos viven debajo de la tierra, razón principal por la que hasta el día de hoy, habían sido completamente ignorados y poco se sabía de su especia. Han sido alrededor de 4 años de trabajo los que respaldan los resultados mostrados.

Las principales características que los diferencian son a nivel genético. Crédito: Sedema

Más sobre los cara de niño

Los Cara de Niño, también conocidos como grillos de Jerusalén o Cara de Dulce, son oriundos del Oeste de los Estados Unidos y varias partes de México. Son insectos nocturnos, que viven debajo de la tierra y que se alimentan de materia orgánica muerta y de otros insectos.

Éstos son de la familia Stenopelmatidae, del género Stenopelmatus, que ya no es la única. Cuentan con patas llenas de espinas y con mandíbulas grandes. A diferencia de lo que se ha dicho por varios años, no son venenosos. Pueden morder, pero no causa más que dolor, o en casos extremos, la herida se infecta.