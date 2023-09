VIDEO: voladores de Papantla chocan contra un árbol mientras realizaban una presentación en Puebla

Al menos dos voladores de Papantla, que se presentaban en Puebla, sufrieron un aparatoso accidente, luego de que chocaron contra un árbol mientras realizaban una danza en el Pueblo Mágico de Atlixco. Los hechos ocurrieron durante los festejos de la celebración conocida popularmente como "Huey Atlixcáyotl" y quedaron registrados a través de las cámaras de los presentes, quienes posteriormente difundieron el material gráfico en redes sociales. Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de las víctimas, pero internautas aseguran que recibieron atención médica oportuna.

De acuerdo con primeros reportes, el siniestro ocurrió la noche del pasado sábado 23 de septiembre, cuando los voladores se presentaban en el cerro de San Miguel. En las imágenes, que circulan en redes sociales, se aprecia que el percance ocurrió cuando los acróbatas realizaban el descenso; ante la mirada atónita de los asistentes, uno de los voladores chocó contra la copa de un árbol, generando nerviosismo entre sus compañeros, quienes también participaban en la presentación.

El accidente ocurrió cuando los voladores estaban por terminar su presentación. Foto: captura de pantalla.

Voladores de Papantla chocan contra las copas de los árboles en Atlixco

Segundos después del primer accidente, los voladores siguieron con su presentación, pero otro acróbata chocó nuevamente con la copa de los árboles. Ambos percances movilizaron a los elementos de Protección Civil, quienes rápidamente se aproximaron a la zona para brindar atención a las personas heridas. Cabe mencionar que, por el impacto, ambos voladores quedaron sostenidos de cabeza, por lo que tuvieron que ser auxiliados para evitar un accidente mayor.

Hasta este domingo 24 de septiembre las autoridades no han emitido un comunicado sobre los hechos, no obstante, internautas reportan que el incidente no pasó a mayores y que los voladores fueron atendidos, de forma oportuna, por los elementos de Protección Civil. En redes sociales, decenas de personas han evidenciado los riesgos que conlleva esta peligrosa actividad, ya que no es la primera vez que se registra un accidente que involucre, al menos, a un volador de Papantla.

Dos personas chocaron contra las copas de los árboles. Foto: captura de pantalla.

"No entienden, sigue esta práctica milenaria sin los mínimos cuidados y cálculos de riesgo que pongan en peligro la vida de estos intrépidos voladores, ha habido caídas de ellos bastante graves"; "Deberían de cancelar este tipo de actividades"; "Con la tecnología de estos tiempos ya los hubieran hecho inalámbricos";y "eso les pasa por persignarse, es traición a sus antepasados", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en plataformas digitales.

SIGUE LEYENDO

Mujeres, cada vez más dentro del ritual de los voladores

VIDEO | Bebés "voladores de Papantla" enloquecen a TikTok al recrear la tradición veracruzana