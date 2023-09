VIDEO: denuncian un hotel para perros por presuntamente golpear y asfixiar a los animales

Usuarios de internet denunciaron a un hotel para perros, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, por presuntamente golpear, torturar y ahorcar a un perro. Los hechos fueron compartidos por una internauta identificada como Leandra Magnani, quien difundió videos donde se ve a un hombre asfixiando a un can en una barda. De acuerdo con la denuncia, el atacante supuestamente sería un empleado del establecimiento.

"Imagínate confiar en una empresa encargada de cuidar a tu mascota por unos días, y en vez de eso lo ahorquen torturen y golpeen, pues esto pasa en el hotel DOG TIME", escribió Leandra Magnani en su cuenta de X -antes Twitter-. "No tengo el perfil del tipo no sé si sea un trabajador o el dueño, yo les escribí por Instagram a los de el hotel y ya me bloquearon", agregó la joven en su denuncia difundida en redes sociales.

La empresa involucrada repudió los hechos y aceptó que actuará conforme a la ley. Foto: especial.

¿Cómo y dónde denunciar casos de maltrato animal en CDMX?

En las imágenes se ve a un hombre, vestido con playera azul, ahorcando a un lomito con una soga en el cuello. El sujeto presuntamente colgó al animal de lo que parece ser una barda creada por alambre. El video muestra al can retorciéndose de dolor, mientras que su agresor sigue presionando la soga, para dejar sin aire al perrito, el cual aparentemente sería un huésped del Hotel Dog Time. Hasta ahora, el hotel no se ha pronunciado al respecto y sus redes sociales se volvieron privadas.

En la Ciudad de México el maltrato animal es un delito penalizado en el Código Penal. Las leyes contemplan diversas sanciones para las personas que agredan a un animal, las cuales pueden ir de uno a cuatro años en prisión y multas de hasta 400 días de salario mínimo, dependiendo de la gravedad del crimen:

De uno a tres años de prisión y multa de 100 a 200 días si se lesiona al animal.

De dos a cuatro años de prisión y multa de 200 a 400 días si se provoca la muerte del animal.

De tres meses a tres años de prisión y multa de 200 a 400 días si se promueven, organizan o difunden peleas de animales.

En la Ciudad de México el maltrato animal es un delito penalizado en el Código Penal. Foto: especial.

Las personas que atenten contra los animales pueden ser denunciados ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX, en la Unidad de Atención a Denuncias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), o en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, mediante el Centro de Atención y Protección de la Fauna Urbana al teléfono 55-5208-9898.

