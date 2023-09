Si se te cayó comida al piso, ¿sirve la regla de los cinco segundos?

Existe una regla, no escrita en ningún tipo de recomendaciones médicas, donde pueden pasar 5 segundos antes de comerte un dulce, un pan, una galleta o alguna otra comida que se te cayó al piso. Supuestamente, será el tiempo en que tarde en contaminarse. Lamentablemente se trata de una falsedad, comprobada por la ciencia.

Falso: la regla de los 5 segundos podría causarte daños

Autoridades la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha comprobado, a través de la ciencia, que todas las cosas que se caen al piso no deben ingerirse por ninguna circunstancia. Karen Flores Moreno, investigadora del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana (PUCRA) fue quien reveló esta información.

Explicó que la teoría de “los 5 segundos” funciona al contrario de lo que aseguran. Crédito: Cuartoscuro

De acuerdo con Flores Moreno, existen millones de virus, bacterias, hongos y parásitos no solamente en el piso, sino en todas las superficies que pudieran tener contacto con tus alimentos, donde solamente un pequeño instante es necesario para que se adhieran a todos los comestibles.

En entrevista con la publicación UNAM Global, dio la siguiente información: “La transferencia de microorganismos depende de varios factores, uno es el tiempo de contacto entre el alimento y la zona contaminada (...) Ello también depende de si el suelo es liso o rugoso e incluso de si la comida es húmeda o seca”.

Explicó que la teoría de “los 5 segundos” funciona al contrario de lo que aseguran; es decir, mientras más te tardes en recoger del suelo (cualquier otra superficie) tu comida, más cantidad de organismos estarán pegados al mismo. Se trata, desde luego, de organismos microscópicos, pero que no los puedas ver, no significa que no existen.

¿Qué hacer si se te cae tu alimento?

La revista universitaria rescató la investigación de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, publicada en la revista Applied and Environmental Microbiology de la Asociación Americana de Microbiología, donde se indica que las áreas lisas como el acero inoxidable, así como los alimentos húmedos, son más propicios a obtener microbios o bacterias.

Por lo anterior, Karen Flores Moreno de PUCRA informó que los pasos correctos a seguir son recoger el alimento, y en caso de que todavía se pueda rescatar, primero se debe lavar, desinfectar y cocer antes de volver a tu boca, o podrías provocarte una infección gastrointestinal.