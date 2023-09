Localizan en el Edomex a Alicia Guzmán Adán, estudiante desaparecida en Querétaro

Tras una semana sin tener noticias de Alicia Guzmán Adán, sus familiares por fin pudieron reunirse con la joven estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ,quien estaba reportada como desaparecida desde el pasado viernes 15 de septiembre, en plenas fiestas patrias, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro informó que fue localizada sana y salva en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo a la Fiscalía de Querétaro, la joven de 22 años fue localizada la madrugada del viernes 22 de septiembre,agregó que elementos de la Policía de Investigación del Delito, en conjunto con sus homólogos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llegaron al domicilio en el que estuvo habitando y que se ubicó como parte de las investigaciones.

“Actualmente, ella se encuentra en Querétaro y se aplican las valoraciones médicas y psicológicas, de acuerdo con los protocolos de investigación establecidos”, se informó.

La desaparición de Alicia, estudiante de la UAQ

Fue el viernes 15 de septiembre de 2023, alrededor de las 11:00 horas la última vez que se vio a Alicia Guzmán Adán, en el fraccionamiento Galindas en la ciudad de Querétaro, estaba dentro de un Jetta color gris con placas PTS-425-B. Al no tener noticias de ella sus familiares reportaron la desaparición y se activó una ficha de búsqueda para su localización.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) también se sumó a la búsqueda y publicó un comunicado exhortando a la población a ayudar a localizarla proporcionado cualquier información que ayudara a dar con su paradero. Su ficha de búsqueda fue ampliamente compartida en redes sociales.

Permaneció una semana desaparecida. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas Querétaro.

Pero la indignación se hizo presente cuando el fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, dijo que a su parecer la joven no estaba en riesgo, lo que provocó enojo, el funcionario dijo que Alicia ya se había comunicado, aunque en redes sociales los familiares negaron saber donde estaba y pidieron que no se dejara de compartir la ficha y que la siguieran buscando.

Aunque no se sabe lo que ocurrió con Alicia durante el tiempo que estuvo como no localizada, medios de comunicación locales dijeron que no fue víctima de algún delito.

