Claudia Sheinbaum señala que liberación de Uriel Carmona es una "falla" en el Poder Judicial

Por la liberación del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, arremetió contra el Poder Judicial.

En entrevista con los medios de comunicación, la virtual candidata presidencial aseguró que este poder está a favor de la impunidad.

"Significa que el Poder Judicial está por la impunidad, en lugar de hacer justicia [...] está a favor de la impunidad en nuestro país", dijo en Hermosillo, Sonora.

Carmona abandonó esta mañana el penal del Altiplano, después de que un juez federal le concediera una suspensión provisional; está acusado de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda, cometido en 2022 en la Ciudad de México y el cuerpo trasladado a Morelos.

"Es una persona que señalamos desde finales del año pasado que había sido parte de encubrir un feminicidio"

Tras reunirse con la militancia de la Cuarta Transformación, en el Auditorio Cívico de Hermosillo, la exjefa de Gobierno llamó a Carmona presunto delincuente.

"No estoy de acuerdo (en la liberación), me parece que es una de las fallas, vamos a llamarle fallas, del uso de la justicia no para hacer justicia, sino para beneficio de lo que yo considero que es un delincuente o un presunto delincuente porque no ha sido juzgado.

"Es una persona que señalamos desde finales del año pasado que había sido parte de encubrir un feminicidio, el feminicidio de Ariadna, y fue demostrado públicamente, notoriamente que, en efecto, él como Fiscal de Justicia del Estado Morelos en vez de hacer justicia o de procurar la justicia, lo que hizo fue ocultar la verdad", señaló.

Caso de Uriel Carmona y sus acusaciones

En noviembre de 2022, Ariadna, de 27 años fue reportada como desaparecida, después de convivir con un grupo de amigos en la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, su cuerpo fue hallado días después en el estado de Morelos.

La Fiscalía morelense determinó que la causa de la muerte fue por broncoaspiración por intoxicación etílica, pero las autoridades de la Ciudad de México no estuvieron de acuerdo.

La Fiscalía de la Ciudad de México discrepó y determinó que su fallecimiento fue por un traumatismo craneoencefálico, trauma torácico y trauma múltiple.

"Tiene que haber una reforma del Poder Judicial para que haya justicia"

Tras la diferencia, la Fiscalía General de la República intervino y secundó el planteamiento del organismo capitalino.

Actualmente se encuentran detenidos Vanesa N y Rautel N, a quien considera la jefa de Gobierno que debe de recibir la mayor pena por un feminicidio, que son 70 años.

Ante este tipo de situaciones, Sheinbaum aseguró que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pues no sólo se trata de este caso, sino de otros más.

"Por supuesto que tiene que haber una reforma del Poder Judicial para que haya justicia, tan sencillo como eso", aseguró.

