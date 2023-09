5 lugares para comprar las flores amarillas más baratas en la CDMX

¿Ya diste o recibiste flores amarillas este 21 de septiembre? No te preocupes, aún no termina el día y todavía estás a tiempo de ir a comprar algún ramito no sólo para tu pareja, sino para tus amistades, familia y en general, a cualquier persona a la que te gustaría demostrarle tu afecto. Ahora que si lo que te angustia es no encontrar algún girasol, un manojo de rosas, unos narcisos o algunos tulipanes, no te angusties ya que aquí te contamos cuáles son los mejores lugares para conseguir flores en la Ciudad de México (CDMX).

Recordemos que la bonita tradición de regalar flores amarillas el día que inicia la primavera en el hemisferio sur, surgió nada más y nada menos que de la serie argentina "Floricienta". Una telenovela en la que una de las canciones más conocidas se titula "Flores amarillas" y en ella se narra la historia de una joven que desde pequeña soñaba con recibir este detalle por parte del ser amado. Así, cada año dar o recibir este obsequio significa un acto muy especial no sólo en México, sino en varias en regiones de América Latina. Pero, ¿Dónde conseguirlas de buena calidad y a bajos costos?

1. Mercado de Jamaica

No podíamos iniciar esta lista de lugares para ir a comprar flores con un sitio que no fuera el famosísimo "Mercado de Jamaica". Ubicado en la calle Guillermo Prieto 45, colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza, este recinto se ha convertido en una de las opciones favoritas de las y los chilangos para comprar arreglos florales que este 21 de septiembre tienen un precio promedio de entre 150 y 300 pesos.

En el Mercado de Jamaica podrás encontrar arreglos desde $150. Foto: Cuartoscuro.

2. Mercado de las flores de San Ángel

Otra gran opción para ir a comprar flores para tus seres queridos es el "Mercado de las flores de San Ángel". El establecimiento localizado en Av. Revolución 1620 en la demarcación Álvaro Obregón cuenta con una gran variedad de flores y plantas que van desde rosas y girasoles hasta lirios, margaritas y orquídeas. Así que no te preocupes por el tipo, aquí encontrarás flores amarillas o del color que prefieras.

En el "Mercado de las flores de San Ángel" podrás encontrar desde rosas hasta orquídeas. Foto: Cuartoscuro

3. Cuemanco

Entre las opciones para este 21 de septiembre no podíamos omitir el "Mercado de plantas y flores de Cuemanco", que además es consierado como uno de los más grandes de América Lartina. Se encuentra ubicado en la avenida Canal Nacional 2000, colonia Coapa en Cuemanco, Xochimilco y tanto en él como en sus alrededores, podrás conocer gran parte de la diversidad floral que hay en el país.

4. Viveros de Coyoacán

Otro de los espacios que conservan una gran variedad de plantas y flores es el que está en Los Viveros de Coyoacán. Resulta que en este lugar ubicado cerca del centro de Coyoacán hay un mercadito dedicado a la venta de plantas y flores de todos tamaños y colores. No pierdas la oportunidad de comprar y de paso darte un lindo paseo.

En Viveros Coyoacán hay un mercado en el que podrás encontrar toda una variedad de flores. Foto: Cuartoscuro

5. Aplicaciones

Y ya si el tiempo te ganó, recuerda que hay otras opciones para comprar y enviar flores a la distancia. Actualmente existen aplicaciones digitales como "Envía Flores" o espacios como "Lola Flora" que te permiten mandar un pequeño detalle para quienes están lejos de ti. Si optas por esta opción, no olvides checar si es posible aplicar algún cupón y promoción para tus compras.

