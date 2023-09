AMLO se reúne con Ken Salazar: tratan crisis migratoria y preparan encuentro con Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se encuentran reunidos esta tarde por Palacio Nacional para abordar acciones conjuntas bilaterales sobre la migración y también para prepara un encuentro del mandatario mexicano con el presidente estadounidense Joe Biden.

Es la segunda visita en este jueves que realiza el enviado de Washington. La primera fue por la mañana, y se le vio salir de Palacio por la calle de Corregidora poco después de las 10 horas, minutos después de que terminó la conferencia mañanera de López Obrador.

Foto: Iván E. Saldaña

Por segunda ocasión llegó poco después de las 13 horas, entrando por la misma calle, sin dar declaraciones a la Prensa.

AMLO prepara reunión con Salazar

Por la mañana, López Obrador adelantó que se reuniría con Ken para preparar una reunión en Washington o en México con Joe Biden, pues anunció que cancelaría su visita del 15 al 17 de noviembre a San Francisco, California, donde se llevará el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"No tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia Pacífico, y no queremos participar en eso (...) al presidente Biden le propuse dos cosas: (...) lo invité a ver por ejemplo la instalación que estamos haciendo de manera conjunta una empresa New Fortress que se dedica construir plantas de licuefacción, una planta muy grande en Altamira que va a ser la más importante para exportar gas a Europa y se está haciendo (...) al (Tren) Transístmico y le estoy invitando al Tren Maya, entonces viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington", explicó.

Con información de Paris Alejandro Salazar.

