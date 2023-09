AMLO cancela su participación en APEC por tensión con gobierno de Perú, propone a Joe Biden reunión en Washington

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que canceló su participación en la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en San Francisco, California, en donde se encontraría con su homólogo estadounidense Joe Biden, pero dijo que lo invitó a reunirse en Washington, o bien, visitar México.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal expuso que no se tienen relaciones con Perú y con Dina Boluarte, por lo que no asistirá a la APEC.

López Obrador invitó a Biden a visitar Tamaulipas, Oaxaca y la ruta del Tren Maya en el sureste de México. Dijo que en caso de que el mandatario estadounidense no pueda visitar México él asistirá a Washington a tratar temas de la agenda bilateral.

"No tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia Pacífico, y no queremos participar en eso (...) al presidente Biden le propuse dos cosas: (...) lo invité a ver por ejemplo la instalación que estamos haciendo de manera conjunta una empresa New Fortress que se dedica construir plantas de licuefacción, una planta muy grande en Altamira que va a ser la más importante para exportar gas a Europa y se está haciendo (...) al (Tren) Transístmico y le estoy invitando al Tren Maya, entonces viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington", explicó.

El mandatario mexicano comentó que en caso de que no se pueda concretar la visita a México o el encuentro en Washington, se encontrará con Joe Biden en Canadá durante la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN).

En el salón tesorería, López Obrador reveló que se autorizó a Dina Boluarte usar espacio aéreo nacional para la participación en la Asamblea General de la ONU, a pesar de que su gobierno no sé lo permitió a él en Perú durante su gira a Chile.

"Estando allá me entero que el gobierno de Perú había solicitado utilizar o pasar por nuestro espacio aéreo porque la presidenta iba a la ONU entonces dije 'si, claro que sí' y no sé si al final utilizó el espacio aéreo mexicano, pero me pidieron mi opinión y dije que 'sí', y que también iba a ser una escala técnica y dije que también que 'sí claro', que nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo que injustamente lo tienen encarcelado, injustamente la oligarquía corrupta del Perú, pero eso es otra cosa", detalló.

En caso de no poder reunirse antes, se encontrarían en Canadá en la CLAN. Foto: Cuartoscuro

Descarta AMLO redadas y deportaciones ante incremento migratorio

Reconociendo un aumento de migrantes que transitan por México rumbo a Estados Unidos y lanzando un reproche a la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en México no habrá redadas ni deportaciones masivas; en cambio, ofreció a los extranjeros protección, bienestar y oportunidades laborales.

En la mañanera de este jueves en Palacio Nacional, la prensa cuestionó al jefe del Estado mexicano si habrá redadas para deportar a migrantes, luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) propuso a la empresa privada Ferromex coordinarse para aumentar la vigilancia de agentes migratorios para evitar que los extranjeros aborden los trenes de carga y pongan en riesgo su vida.

“No, no, no, nada de eso, no hay ese acuerdo”, contestó.

También rechazó que sea necesario un replanteamiento de la política migratoria mexicana, pues dijo que “está bien atendida porque en el caso de México hay trabajo y hay oportunidades de estudio y de bienestar”.

Respecto a los migrantes que ya están en México, dijo que lo se puede hacer por ellos es brindar trabajo..

“Protección, cuidado, no podemos. Se les ofrece, por ejemplo, trabajo, eso sí, pero ellos ya vienen, desde que salen, con un propósito, llegar a Estados Unidos, entonces, en Chiapas nosotros teneos opciones para que puedan trabajar en Sembrando Vida, en todos los programas, pero es muy difícil, se quedan muy pocos”, dijo.

AMLO rechazó que sea necesario un replanteamiento de la política migratoria mexicana. Foto: Cuartoscuro

López Obrador también lanzó un reproche a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al acusarla de no hacer nada ante la crisis migratoria; lo mismo, dijo, a las naciones potencia y en vez de eso financian guerras.

“Entonces, hay un enfoque equivocado para enfrentar el fenómeno migratorio que tiene que ver con las políticas que se han venido implantando y tienen mucha responsabilidad la ONU, por eso yo no voy a la ONU a las comparecencias anuales.

“Fui una vez cuando México era parte del Consejo de Seguridad, y fui a plantear que tenía la ONU que jugar un papel de mayor participación en atender los problemas de fondo de los pueblos del mundo porque se convirtió en un aparato burocrático, anquilosado, es como un adorno, un florero”, destacó.

El mandatario presentó una gráfica con datos de la Patrulla Fronteriza de EU (CBP), con la proyección mensual de septiembre, en el que se señala que en el promedio actual hay 8 mil 209 cruces irregulares diarios.

“Se observó un promedio de mil 755 encuentros diarios de ciudadanos mexicanos, y un promedio de 6 mil 455 cruces irregulares de otras naciones.

“La migración irregular entre el 01-14 de agosto (102 mil 44) y el 01-14 de septiembre (114,931) aumentó un 13 por ciento”, apunta.

AMLO se reúne con gobernadores para abordar temas migratorios

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con gobernadoras y gobernadores de Morena y sus aliados políticos para abordar temas migratorios y de búsqueda de personas desaparecidas. En la conferencia matutina en el Salón Tesorería, el mandatario federal dijo que la reunión se realizará en Palacio Nacional a partir de las 11 de la mañana. Adelantó que uno de los temas prioritarios en el encuentro será la atención a la población migrante y el censo de personas desaparecidas en México.

"Querían hablar conmigo para temas migratorios y para los desaparecidos que se está llevando a cabo una búsqueda casa por casa, también eso, informar a la gente que si los van a ver para preguntarle sobre familiares desaparecidos que sí se está haciendo un censo, una revisión del padrón y ya afortunadamente hemos encontrado a muchos, muchos, entonces hoy vamos a ver eso", explicó.

López Obrador dijo que también tendrá reuniones con el Gabinete de Salud y con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

"Reunión con gobernadores, tengo una reunión con el equipo de salud hoy tengo la agenda llena viene el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y en la tarde término como a las 9, 10, ya a la hora de descansar", indicó.