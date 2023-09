Moreira advierte deuda histórica de casi 2 billones de pesos por el Paquete Económico 2024

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, advirtió que el Paquete Económico 2024 “estima ingresos por 9.1 billones de pesos, pero para llegar a esos ingresos tiene que haber una deuda histórica de casi 2 billones de pesos, con este endeudamiento, la deuda de México va a llegar a 16 billones de pesos, casi 60% más de lo que debíamos en diciembre de 2018 cuando inició este gobierno. Lo que me preocupa es que la siguiente administración no va a poder hacer obra”.

Durante un programa especial de “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmitió este martes a través de sus redes sociales y, en el que tuvo como invitados a Francisco Lezama, Mario di Costanzo y a Miguel Ángel Sulub Caamal, el líder priista se refirió a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Gobierno Federal.

Mencionó una disminución de recursos al campo, a proyectos de infraestructura carretera e hidráulica y a la ausencia de programas de desarrollo turístico. Sobre la economía del país dijo que “hay poca inversión pública y no hay suficiente inversión privada, cuando tienes esas dos cosas, el empleo formal no crece”.

En el tema de carreteras, aseguró que por la falta de inversión en este sector se están acabando varias carreteras en el norte del país. “Es imposible transitar por las noches las dos autopistas que unen Saltillo y Monterrey”.

Destacó la ausencia de programas de desarrollo turístico. Foto: Archivo

Alertó sobre el incremento al gasto corriente. “Ha crecido la burocracia y han crecido los gastos de operación. Para crecer en este país se requiere traer inversión extranjera, se requieren nuevos emprendedores, pero no hay lana para los nuevos emprendedores”.

Indicó que le está costando mucho al país mantener el ‘peso fuerte’. “Lo estamos pagando todos, lo estamos pagando en el nulo crecimiento, en impuestos, lo estamos pagando para mantener el peso de manera artificial. Los mal intencionados presumen eso. Pero está dejando de entrar dinero fresco del extranjero. Les pongo un ejemplo, peso fuerte, significa en este momento, dólar barato y comida cara. A las personas que tienen menos ingresos, la inflación alimentaria les está pegando muy fuerte”.

Comentó que en participaciones, que es uno de los rubros en los cuales les llega el dinero a los estados, se refleja una reducción muy importante para varias entidades como: Campeche, Colima, Yucatán, Zacatecas y Guanajuato. Respecto al presupuesto que se le va a destinar a Campeche, afirmó que al estado le va a ir muy mal, siendo la entidad que más recursos va a perder en este año, con un recorte de 60.30%.

“Por eso Campeche no tiene grandes obras, no tiene mantenimiento a los bulevares, a la ciudad, ya no hay lana para pueblos mágicos, para construcción de carreteras rurales, para cultura. Y eso le pega también a la seguridad”.

Agregó que en el país hay una crisis de seguridad muy grande.“Por ejemplo, las pruebas de control de confianza no se están llevando correctamente, se están evadiendo, necesitamos reforzarlas y fortalecerlas. Reforzar las leyes para identificar cuántos homicidios hay realmente, están engañando al presidente. Necesitamos una reforma a las leyes de seguridad. El tema de los drones que están dejando caer bombas en La Ruana, Michoacán y en muchas partes, necesitamos una ley para eso”.