Rubén Moreira: al gobierno federal ya no le interesa el campo

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aseguró durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, que al gobierno federal ya no le interesa el campo, “se entregan apoyos, pero ya no se construyen caminos rurales, ya no se dan apoyos a pequeñas comunidades”.

En compañía del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, el líder priista se refirió a la entrevista que tuvo con María del Refugio “Cuquis” Camarena, diputada, presidenta de la Comisión de Ganadería, en la que se dijo que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Cámara de Diputados, olvida a los campesinos más pobres del país, que son los que viven en el desierto.

Detalló que la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) contaba con mil 167 millones de pesos en 2018; mientras que para 2024, se le darán únicamente 67.9 millones de pesos, “es increíble lo que pasa en la Conaza, lo que más me preocupa es que nadie protesta”. Explicó que esta situación afecta a los campesinos de San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, el sur de Nuevo León e Hidalgo, entre otros.

Agregó que en el tema del presupuesto, a Campeche y a Coahuila les fue mal. “A Campeche le fue muy mal, terrible, una reducción del 60 por ciento comparado como le fue el año pasado. Un mal gobierno de Layda (Sansores) que está generando que les caigan menos participaciones, por otro lado, no hay cariño de gobierno federal hacia Campeche”.

Respecto a Coahuila, mencionó que “no hay fondos para turismo, para salud, para carreteras. Solamente 8 estados en el país van recibir dinero para carreteras, pero van a recibir menos que el año pasado”.

Sobre la inseguridad en el país, afirmó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, Zacatecas es el estado con mayor percepción de inseguridad del país con el 91.9 por ciento. “El crimen está creciendo en el país. Están creciendo los homicidios, estamos en los momentos más violentos del país”, recalcó.

Mostró un video de un bombardeo en La Ruana, Michoacán. “La Ruana es un pueblo bonito, ahí vivía Hipólito Mora. Tal y como está sucediendo en Ucrania, se utilizan drones que sueltan bombas para destruir objetivos y en esta destrucción, pues matan gente, siembran el pánico, son actos de terrorismo”.

Rubén Moreira dio la lista de homicidios de los últimos diez días en el país: Baja California, 48; Chihuahua, 30; Colima, 16; Estado de México, 65; Guanajuato,100; Guerrero, 45; Jalisco, 51; Michoacán, 38; Morelos, 38; Nuevo León, 45; Sonora, 27, Tamaulipas, 26; Zacatecas, 40 y Veracruz, 32.

En otros temas, en una entrevista con Carolina Viggiano Austria, secretaria general del PRI, diputada federal, habló de la iniciativa que presentó la bancada del Revolucionario Institucional para reducir la edad para que los adultos mayores reciban su pensión a los 60 años.

“Recuerden que el presidente Enrique Peña Nieto lo tenía a los 65 años, el presidente López Obrador la subió a los 68 y, con el voto del PRI, el derecho se puso en la Constitución, que no lo engañen, el PRI no está en contra de los programas sociales, de lo que está en contra es de que el dinero se gaste en la burocracia. Ahora Caro Viggiano, al igual que Xóchitl Gálvez, la quieren poner a los 60 años de edad”, subrayó.