Habitantes de Ecatepec respaldan gobierno de Delfina Gómez

Más de 10 mil ecatepenses recibieron en el Centro Cultural y Deportivo del fraccionamiento Las Américas de Ecatepec a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien este miércoles inició aquí su gira de trabajo "Encuentro de Agradecimiento: Primeras Acciones de Gobierno".

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, señaló que la mandataria estatal cuenta con todo el respaldo de los habitantes de Ecatepec para llevar a cabo la transformación del Estado de México.

El alcalde agradeció el apoyo de todos los ecatepenses, debido a que con la suma de esfuerzos se logró “la gran hazaña” para la elección de la primera mujer gobernadora del Estado de México.

“Hoy tenemos esta gran tarea de sumar esfuerzos con nuestra gobernadora, agradecer a los que participaron en esta gran tarea y la hazaña que se construyó para que llegara la primera mujer gobernadora en el Estado de México”, dijo.

“Logramos construir la gran hazaña, logramos desde Ecatepec construir el bastión democrático que necesitaba el Estado de México, por eso muchas gracias a todos los ecatepenses porque lograron marcar el rumbo histórico del país, no solamente del municipio sino de todo un país”. reiteró Vilchis Contreras.

Inicia su gira en el municipio de Ecatepec Foto: Especial

Adelantó que el gobierno municipal trabajara de la mano del gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrados y la titluar del ejecutivo estatal, Delfina Gómez Álvarez, para atender las necesidades que hay en el municipio y brindar mejores condiciones de vida para los ciudadanos.

El munícipe sentenció: “Logramos todos en este gran territorio arrancar el bastión priista de 93 años, solo le voy a decir profesora, gobernadora, que Ecatepec nunca da pasos hacia atrás, Ecatepec siempre hacia adelante y firme con usted, vamos a trascender y vamos a formar con su mano y de la mano del presidente de la República los grandes rezagos y desafíos que tiene el Estado de México”.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez externó su agradecimiento a la decisión, colaboración, apoyo y confianza que los ecatepenses virtieron en ella para representar a todos los mexiquenses.

Adelantó que el enorme agradecimiento que siente hacia los ecatepenses únicamente lo puede corresponder con trabajo.

Sentenció: “Aquí inició lo que en su momento en campaña me comprometí y que lo hago con mucho gusto, que es ir a dar las gracias a los municipios. Porque así como va uno a pedir, también tiene uno que regresar a dar las gracias y por eso les digo, gracias compañeros de Ecatepec, muchas gracias porque sin duda alguna su decisión, su colaboración, su gran apoyo, pero sobre todo la gran confianza que otorgaron hizo posible que esta humilde servidora esté como gobernadora. Fue gracias a ustedes y por eso yo no lo olvido y por eso no voy a dejar de pisar tierra y que eso me haga no olvidar que yo estoy gracias a ustedes y que por ello yo me debo a ustedes y que si quiero agradecer es solamente con trabajo, es solamente dando resultados, es solamente no olvidando que yo surgí también del pueblo”.

Gómez Álvarez agradece apoyo de los ecatepenses Foto: Especial

Trabajará de la mano de Fernando Vilchis

Gómez Álvarez adelantó que trabajará de manera conjunta con el presidente municipal Fernando Vilchis para atender las necesidades de los habitantes de Ecatepec en materia de seguridad pública, agua potable, movilidad, violencia de género y la creación de empleos dignos y bien remunerados, para lo que sostendrá mesas de trabajo con las instituciones de seguridad y el gabinete estatal realizará visitas a las comunidades para brindar soluciones a las más de ocho mil peticiones que tiene pendientes de resolver.

“Vamos a fortalecer la relación de cámaras de seguridad y botones de pánico con el transporte y los ciudadanos, esa es una de las acciones que vamos a realizar. También algo que nos interesa y que nos preocupa es la violencia de género, la violencia hacia la mujer, vamos a realizar una mesa de trabajo con las diferentes instancias de seguridad y daremos a conocer en qué situación se encuentra nuestro estado en lo que se refiere a violencia de género y seguridad y qué acciones vamos a realizar de manera coordinada”.

La gobernadora se comprometió, con los cerca de 10 mil ecatepenses durante la recepción en el municipio, a realizar los trabajos pertinentes para dotar de agua potable por la red a las zonas que más padecen de escasez, con la perforación de más pozos para la sustracción de agua y dijo que atenderá la disminución de caudales que sufre el sistema Cutzamala, por lo que solicitó a los ecatepenses administrar y ciudad el vital líquido.

Adelantó que evaluará la probabilidad de continuar con los trabajos para concluir la construcción del Centro Oncológico de Ecatepec, que prevé en próximos meses continuar con dichos trabajos.

“Quiero reconocer al compañero Fernando Vilchis por ser un ejemplo de trabajo colaborativo en lo que ha tenido, Ecatepec merece tener cada día mejores servicios y mejor atención por eso agradezco mucho y quedamos a la orden. Muchas gracias por todo lo que han logrado”, concluyó la gobernadora estatal.