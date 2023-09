¿Quién es Norma Layón? Alcaldesa poblana que se disfrazó en TikTok para "atorar" a policías corruptos

Disfrazada y a bordo de una camioneta, Norma Layón, alcaldesa de San Martín Texmelucan en el estado de Puebla, les puso un cuatro a los policías corruptos de la entidad. El 12 de septiembre, la funcionaria salió a las calles fingiendo ser una ciudadana de a pie para comprobar los comentarios que se difunden en redes sociales sobre posibles actos de corrupción cometidos por parte de los policías de tránsito hacia las y los automovilistas, especialmente a quienes traen unidades con placas de otros lugares. Y sí, efectivamente lo corroboró.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa publicó un video en el que con peluca y lentes, puso en evidencia cómo oficiales de tránsito detienen a los automovilistas y encuentran cualquier detalle como no traer licencia de conducir para pedirles dinero en lugar de aplicar la norma correspondiente. Una vez que la alcaldesa cachó en la movida a los oficiales, reveló su identidad y les recordó los principios de la Cuarta Transformación: "No mentir, no robar y no traicionar".

"Acabo de agarrar a uno de tus compañeros pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestaron. Estamos para servirle a la ciudadanía, no para robarle a la ciudadanía", aseguró la funcionaria.

Pero, ¿Quién es Norma Layón, alcaldesa que "torció" a policías corruptos?

Norma Layón Aarun, actual alcaldesa de San Martín Texmelucan, es una política y empresaria originaria de Puebla. Es hija de José Layón, dueño del Hotel Fiesta Inn Las Ánimas así como de otros negocios. De hecho, por muchos años, la ahora funcionaria, se había dedicado a la iniciativa privada siguiendo los pasos de su padre.

Además de ser política, Norma Layón trabajó en el sector privado por muchos años. Foto: Facebook.

Sin embargo, en las elecciones de 2018, tomó la decisión de arrancar su carrera política y fue candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia" por la alcaldía de San Martín Texmelucan, un cargo que finalmente ganó y en el que continúa debido a que fue reelegida. Incluso, aunque todavía no es oficial, se presume que tiene aspiraciones para buscar ser la gobernadora de Puebla en el siguiente proceso electoral.

Corrupción de policías en México

Más allá del experimento que llevó a cabo Norma Layón, es importante decir que la corrupción por parte de los policías en México es una realidad. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de la mitad de las y los mexicanos (46.6%) que se han encontrado con agentes de seguridad pública han sido víctimas de algún acto corrupto. La entidad que encabeza esta situación es la Ciudad de México en la que llegan haber alcaldías como la Miguel Hidalgo donde la prevalencia llega hasta el 71. 3%.

