¿AMLO para senador? Iniciativa de Morena propone pase directo de expresidentes al Senado

¿El presidente Andrés Manuel López Obrador podría ocupar de forma automática un lugar en el Senado de la República luego de dejar la silla presidencial? Aunque hasta el momento eso no es posible, el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Rojas Díaz-Durán, presentó una iniciativa de ley para que expresidentes de México puedan tomar un curul en la Cámara Alta por un periodo de seis años y sin necesidad de ser electos en las urnas. Esto luego de concluir su sexenio ocupando Palacio Nacional. Aquí te contamos cómo y a quiénes aplicaría la propuesta.

De acuerdo con la iniciativa de Rojas Díaz-Durán, los ex primeros mandatarios que accedan al Senado de la República no gozarán de la dieta correspondiente, pero sí seguirán con la protección del fuero constitucional. Además, quienes se beneficien con esta propuesta de modificación tendrían en sus manos el derecho de aceptar el cargo como senadores o no tomarlo.

Cabe mencionar que quienes accedan a tomar un espacio en el Senado no podrían integrarse al quórum. En otras palabras, no tendrían que pasar lista ni tampoco recibirán una remuneración económica. ¿Entonces? Únicamente tendrán derecho a expresar sus opiniones.

Los ex primeros mandatarios que accedan al Senado de la República no gozarán de la dieta correspondiente. Foto: Cuartoscuro.

¿Cómo aplicaría la iniciativa?

La iniciativa del senador de Morena implicaría una modificación al artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, dicta que los expresidentes que fueron electos por medio del voto o hayan llegado al cargo como sustitutos, podrían acceder a un curul en el Senado de la República. En palabras textuales, la propuesta pone sobre la mesa lo siguiente:

"Integrarán la Cámara de Senadores los expresidentes de la República que hubiesen sido electos democráticamente o se hayan desempeñado como sustitutos, por un periodo improrrogable de seis años inmediatos a la terminación de su cargo", dice la iniciativa.

Ni Calderón ni Peña Nieto podrían beneficiarse. Foto: Cuartoscuro.

Es importante mencionar que debido a que la reforma aplicaría únicamente para los funcionarios que inmediatamente hayan dejado el cargo, no estaría disponible para personajes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa o Vicente Fox. Incluso, según el senador morenista que la propuso ni siquiera para AMLO.

"La iniciativa que presentaré permitiría que los expresidentes de México opten por ser senadores de la República, pero solo tendría vigencia hasta 2030. Esto significa que ningún expresidente anterior, incluido el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, gozaría de este derecho", publicó el funcionario en la plataforma X.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para ser senador de la República?

Hasta el momento y según lo que marca la Constitución, para ser senador o senadora de la República se requiere cumplir con los mismos requisitos que para ser diputado. Entre ellos destacan ser ciudadano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, no estar en servicio activo en el Ejército, no ser Ministro de la Suprema Corte o alguna entidad similar ni tampoco representar algún culto religioso.

