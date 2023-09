Michoacán rinde luto a las víctimas del atentado terrorista del 15 de septiembre, a 15 años de las explosiones

Autoridades municipales y estatales, sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado terrorista del 15 de septiembre de 2008, realizaron un acto cívico y colocación de ofrendas florales en honor a las ocho personas fallecidas durante los festejos patrios en Morelia.

A las 7:00 horas, familiares de los dos fallecidos se reunieron en la esquina de la Avenida Madero en su cruce con la Calle Quintana Roo, donde se registró la una de las detonaciones de granada de fragmentación que acabó con la vida de dos personas. Posteriormente, los familiares y autoridades se trasladaron a la Plaza Melchor Ocampo, donde ocurrió el primer lanzamiento de artefacto explosivo que causó la muerte de otras seis personas.

Tras el izamiento de la bandera de México y una guardia en honor a los afectados, los asistentes colocaron ofrendas florales en el punto donde se ubica la placa conmemorativa en memoria de los fallecidos. Hace un año, el gobierno de Michoacán solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la reapertura del caso a fin de dar con los responsables, sin embargo, las víctimas ya no persiguen la justicia, sino la reparacion de daños.

Este acto ocasionó la ira y el dolor de miles de personas en el país. FOTO: Charbell Lucio

Rafael Bucio Márquez, perdió una pierna, junto a sus hijos, recuerda a su fallecida esposa, quien ya no regresará, dice, aunque se detengan a los culpables del crimen.

“Para eso me gustaría que se reabra el caso, para que al final de cuentas terminen todas las personas con la ayuda que les corresponde; no gano nada con que detengan a personas, lo que pasó pasó, a mí me quitaron a mi esposa y ya no me la van a regresar”, lamenta.

Algunos de ellos cuentan con pensiones y les fue otorgada una vivienda, pero la reapertura del caso serviría, dice la señora Guadalupe Hernández, para acceder a otros apoyos como es la prótesis que requiere y su inscripción al Registro Nacional de Víctimas.

Recordaron a los que ya no están. FOTO: Charbell Lucio

“Aquí yo he pedido un apoyo en atención ciudadana y sí me dieron un apoyo de 20 mil pesos, pero mi Prótesis vale 75, es un apoyo que tal vez no sirva en el momento pero no es posible que se nos aísle de esa forma; no estoy reconocida como víctima, el hecho de que no esté reconocido no es culpa mía, sino culpa del gobierno del estado porque en el momento yo pregunté que si tenía que ir a poner una demanda y me dijeron que no”, recuerda.

Actualmente, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas da seguimiento a 59 de los cerca de 130 sobrevivientes, pues fueron los únicos que presentaron la documentación necesaria para ser reconocidos como víctimas en la CEEAV.

incluso los sobrevivientes recuerdan la fecha. FOTO: Charbell Lucio

Sin riesgos para los festejos patrios; hay 5 mil elementos desplegados

Hasta la mañana de este 15 de septiembre, autoridades no cuentan con reportes de incidentes que pongan en riesgo los festejos patrios en Michoacán, así lo afirmó Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno.

Posterior a la colocación de la ofrenda floral en memoria de las víctimas del atentado de 2008, el encargado de la política interior, señaló que en las cabeceras de los 113 municipios de la entidad no se tiene reporte de suspensión del Grito de Independencia.

“Todos se llevarán a cabo con normalidad, no tenemos ninguna suspensión por el momento”, precisó.

Las autoridades prometen que n se repetirá la tragedia. FOTO: Charbell Lucio

Cuestionado sobre las celebraciones en la tenencia de La Ruana, en el municipio de Buenavista, el titular de la Segob dijo que algunas tenencias optan por hacer sus propios festejos patrios, por lo que desconoce cuáles llevarán a cabo el Grito de Independencia de manera paralela, pero insistió, ningún ayuntamiento ha suspendido las festividades.

“Hemos estado atentos a cualquier comentario que pudiera generar una amenaza y no tenemos hasta el momento; las condiciones están para que la gente acuda a pasar unas agradables fiestas patrias. No hay ningún foco rojo”, aseguró.

Para resguardar a la población, se encuentran desplegados 5 mil elementos de la Guardia Civil, a los que se suman los oficiales de la Guardia Nacional y las policías municipales.