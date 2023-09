Claudia Sheinbaum felicita a AMLO por inauguración del primer tramo del Tren Interurbano

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, mostró su entusiasmo por la inauguración de la fase uno del Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente", obra instruida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Inauguración del primer tramo del tren El Insurgente en honor al padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla justo el día del aniversario del grito de la independencia de México. Felicidades presidente @lopezobrador_", señaló la ex mandataria capitalina en un mensaje publicado este 15 de septiembre en su cuenta oficial de Twitter.

Este vehículo conectará a la capital mexiquense, Toluca, y al poniente de la Ciudad de México. Contando con una capacidad para transportar hasta 230 mil usuarios diarios y con una longitud de 57.7 kilómetros y siete estaciones en su totalidad, éste es uno de los proyectos esenciales de AMLO en los que estuvo involucrada la hoy Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Colaboración en Tren Interurbano México-Toluca

Tanto Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno, como Alfredo del Mazo, ex gobernador del Estado de México, estuvieron coordinando en conjunto con el Ejecutivo Federal las obras de construcción, principalmente en los tramos que correspondían a cada una de sus zonas.

Hay que recordar que dicho proyecto inició desde la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, pero no fue finalizado por el mandatario, por lo que la denominada Cuarta Transformación, retomó el proyecto en conjunto con las autoridades de la CDMX y el territorio mexiquense.

El presidente de México, acompañado de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Foto: Archivo.

En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, recordó en el evento que no se pueden quedar infraestructuras abandonadas: "Quiero también decirles que esta obra en su primera etapa es una muestra, como lo mencionó el secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, y también la maestra Delfina, de que nosotros no podemos dejar obras inconclusas. A todos les consta, desde cuando entramos al gobierno de esta obra estaba iniciada, imagínense, sí no, no la terminábamos", señaló.