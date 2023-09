Sobreviviente del atentado en Michoacán, narra las huellas que dejaron las granadas que explotaron en Michoacán el 15 de septiembre

Morelia, Michoacán.- A pesar de los recuerdos tormentosos, el daño psicológico y las secuelas en su cuerpo que lo han llevado en repetidas ocasiones al quirófano, David Reyes no borra su sonrisa y le saca provecho a la vida, esa que se salvó de milagro un 15 de septiembre de 2008.

Con dificultad, David camina entre los pasillos de Palacio de Gobierno, toma asiento en una banca para reposar y tomar aliento antes de escarbar en su memoria y remontarse a aquella noche dolorosa, que dice, no recuerda en su totalidad. Las pocas imágenes mentales que aún conserva, no pierden su nitidez 15 años después. Ese día, con 26 años de edad y de oficio mesero, se encontraba en el Centro de Morelia junto a su esposa, con quien celebraba su aniversario de bodas.

Ambos se dirigían al escenario donde estarían los grupos musicales, pero en el trayecto, quedaron varados en medio de la multitud que esperaba en Grito de Independencia frente a Palacio de Gobierno.

El hombre recordó la noche en la que estuvo a punto de morir. FOTO: Mayeli Mariscal.

El festejo se convirtió en tragedia el 15 de septiembre

"Empezó el Himno Nacional y ya no pudimos avanzar, todo se quedó inmóvil y después del himno, cuando se supone que tenían que sonar las campanas, hubo un silencio muy especial, un silencio tan extraño, como si estuvieran esperando algo, en ese momento ¡Pum!, escuche el estruendo y volamos unos dos o tres metros de ahí", narra el hombre que ahora tiene 41 años.

El humo le impidió ver lo que pasaba alrededor, pero al cabo de unos segundos, lo primero que observó fueron las lesiones en su pierna izquierda y los chorros de sangre en el suelo, y poco a poco apareció la cruenta escena que por años, lo atormentó hasta en sueños.

"Sentía que estaba ardiendo, que me estaban quemando los pies, volteé a verlos y no más vi los puros huesitos. Vi una escena muy perturbadora de una señora muy grave que falleció al instante, busqué a mi esposa y la vi junto a otra señora a la que le dijo, 'mire cómo tengo mi pie', porque se le salía todo y la señora le contestó, 'pero mírame a mí', ella ya no tenía un pie, estaba desangrandose, tenía mutilaciones y le faltaba parte de su cara, se desvaneció y murió ahí", cuenta.

Familiares de las personas lesionadas durante el grito de independencia de la cuidad de Morelia se manifestaron con velas en protesta por la inseguridad días después. FOTO: Cuartoscuro.

Fueron más de 100 personas heridas por las granadas

David y su esposa Ana fueron trasladados a un hospital privado, donde se enteraron que eran dos de las más de 130 víctimas de un ataque con granadas de fragmentación.

"No creía que alguien tuviera la maldad o la sangre para hacer eso. Pensé, ¿por qué motivo ensañarse así con la gente. A veces no me explico por qué alguien es capaz de asaltar, de robar, de quitarle la vida a otra persona, con más razón algo de esa magnitud", confiesa.

David perdió parte del tendón de Aquiles, del hueso calcáneo, del astrágalo y sufrió daño en arterias tibiales. Su esposa Ana, tuvo pérdida de cartílago entre la tibia y el calcáneo; ambos tienen problemas de movilidad y se han sometido a seis cirugías y diez intervenciones quirúrgicas, respectivamente.

La comunidad calificó este ataque como irracional y cruel. FOTO: Cuartoscuro.

Recuperó su vida, pero las secuelas nunca se fueron

Pese a las complejidades, David ha salido adelante y cumplió su sueño de dedicarse a la música; ahora tiene dos hijas y con su sueldo como cantante de eventos sociales y la pensión que recibe como víctima reconocida del primer atentado terrorista en México, saca adelante a su familia.

Luego de que autoridades de Michoacán pidieran a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir el caso, David se sincera y dice que no le interesa ver a un culpable tras la rejas, se conforma con que el Estado Mexicano los reconozca como víctimas y les brinde protección, pues además, cree que es difícil dar con todos los involucrados en el atentado.

En total se registraron dos explosiones de granadas de fragmentación. FOTO: Cuartoscuro.

No ha habido ningún sentenciado por estos hechos

Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y experto en temas de seguridad, considera que las autoridades deben llegar hasta el fondo de este hecho y encarcelar a quienes idearon la "táctica terrorista" y a quienes la ejecutaron.

El estudioso en temas de seguridad nacional, considera además, que lo ocurrido en el 15-S, fue el inicio de una etapa de tácticas terroristas, llamadas coloquialmente como "narcoterrorismo" en el país.

"A partir de este dramático acontecimiento de Morelia, los delincuentes, han utilizado tácticas de los grupos terroristas", como es el estado islámico, al que también han copiado "la grabación y difusión del suplicio de sus víctimas y la decapitación", o la explosión de coches bomba en Ciudad Juárez.

Sin detenidos por este hecho, tanto David como Javier, consideran que no hay justicia para los afectados, por lo que al menos, los gobiernos deben garantizar la reparación de daños a las víctimas, de las cuales, solo 60 reciben apoyos.