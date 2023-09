Abuelita del niño atacado por un pitbull rompe el silencio: “traía su mochila y su ropa de kínder, me lo desfiguraron"

Un pequeño niño de cinco años de edad fue salvajemente mutilado por un perro, raza pitbull, en el Estado de Morelos. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 11 de septiembre en la colonia Otilio Montaño, en Jiutepec, cuando el menor de edad regresaba de la escuela en compañía de su abuela. De acuerdo con familiares de la víctima, el can mordió al infante en la cara y en la nuca, ocasionando heridas severas, las cuales lo dejaron en estado crítico. A través de redes sociales, trascendió que las lesiones le podrían dejarle cicatrices permanentes en el rostro.

Ante medios de comunicación, la abuelita del menor narró la terrible experiencia que vivió al presenciar el ataque contra su nieto. Según el testimonio de la mujer, identificada como Ana Luisa Guerrero, ella y el pequeño Miguel iban caminando por la calle, en dirección a su casa, cuando un perro salió de la nada y se lanzó contra el niño: "se le fue directamente a la cara y le agarró todo lo del cráneo, de atrás. Yo empecé a gritar en ese momento, para que me ayudaran a quitarle al perro. Enfrente hay una cocina y muchas personas que estaban comiendo ahí salieron a ayudarme", dijo.

"Se le veían ya los sesos, los dientes": dice el padre del menor

Ana Luisa también comentó que, pese a los esfuerzos de ella y otras personas, el animal no soltaba a su nieto y cada vez era más violento el ataque: "le pegaban al perro y el perro más se le iba a mi niño", detalló. Agregó que, aunque pidió una ambulancia, la ayuda no llegó, por lo que tuvo que pedir un vehículo particular para trasladar al menor a un hospital: "él está delicado, está grave. Mi niño traía su mochila, su ropa del kínder, cuando el perro lo atacó directamente, era un pitbull", añadió la mujer entre lágrimas.

De igual manera, el padre del pequeño, un hombre identificado como Miguel Ángel Cerda, declaró que su hijo estaba desfigurado, por lo que pide justicia a las autoridades, para que los dueños del animal se hagan cargo de los daños hechos por su mascota: "Literal tenía desprendida toda la parte del cráneo, se le veían casi ya los sesos, los dientes, fue fatal. La cirugía ya se le realizó, se le está drenando la sangre y hay que estar pendiente de que no tenga coágulos. Está en código rojo. Yo sé que el animal es animal, pero tiene un dueño y yo quiero que se proceda correctamente para que nos empecemos a guiar porque se necesita que se lleven al perro y al dueño del perro para que se haga responsable", comentó.

Dueño de pitbull responde por el ataque a un niño

Por su parte, el dueño del animal apareció en un video comentando que él ya se está haciendo responsable de los daños causados por su mascota. El hombre, identificado como Víctor Manuel Alvarado Jacobo, reveló que al momento del ataque él no se encontraba en su domicilio y el can estaba bajo el cuidado de su abuelita, quien no pudo evitar que se escapara: "estamos aquí (en el hospital) desde las 12 del día. Nosotros no nos vamos a deslindar, al contrario, nos interesa que el pequeño salga con bien. Nosotros nos haremos cargos de las curaciones externas", dijo.

Agregó que ya había platicado con los familiares de la víctima y había dado sus declaraciones a las autoridades. Por su parte elementos del Ministerio Público Metropolitano y personal de la Agencia de Investigación Criminal, de Servicios Periciales y del Centro de Acopio del municipio de Jiutepec, aseguraron al perro que atacó al menor y lo llevaron a un albergue perteneciente a una asociación civil, en donde permanecerá para su cuidado y resguardo.

