Américo Villarreal advierte trasfondo político en movimiento de maestros

El gobernador Américo Villarreal Anaya advirtió que en el movimiento de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya tiene “tintes políticos” y apuntó que su mano se encuentra tendida para una solución pero no existe reciprocidad de parte de la dirigencia sindical.

Lamentó que la movilización se esté desviando de ser de demandas laborales este teniendo otro sesgo como es el político.

Hizo hincapié en que pese a ello la administración estatal se encuentra abierta al dialogo, trabajando para una solución para lo cual existe la mejor voluntad. En la atención a las demandas del magisterio se ha venido avanzando a lo largo de once de meses, insistió.

Varios de los puntos de pliego petitorio han venido siendo atendidos

Villarreal Anaya escucho a un grupo de padres de familia que con sus hijos se manifestaron frente a la Casa de Gobierno y a quienes expreso su preocupación por que los menores no estén teniendo clases.

Reiteró que su mano se encuentra extendida para alcanzar una solución en el conflicto pero no existe reciprocidad por parte del Comité Ejecutivo Seccional. Para que haya un conflicto se necesita que hayan dos. “Nosotros no lo iniciamos . No hicimos el conflicto”, sostuvo.

El cuatro de septiembre a través de redes sociales el Comité Seccional da a conocer las demandas y el cinco inician el plantón sin dejar margen alguno de negociación.

Insistió que varios de los puntos de pliego petitorio han venido siendo atendidos. Se han sostenido varias reuniones con el Comité Sindical y a petición de los mismos se han intercambiado los interlocutores para lograr un acuerdo de solución, comentó.

Puntualizó Villarreal que aquí está el Gobierno con disposición al dialogo pero son ellos (los maestros) los que hacen falta.

Maestros amenazan intensificar protestas

Por su parte, la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que incrementará la presencia de trabajadores docentes y administrativos frente a las oficinas de la secretaría de Educación, a la vez que el paro laboral se extenderá a más planteles escolares.

A siete días y cuatro reuniones entre funcionarios de la administración estatal y representantes sindicales no se logrado aún acuerdo satisfactorio para los 22 puntos de su pliego petitorio y señaló la intransigencia del Gobierno para no alcanzar un acuerdo.

Así anunció que en los próximos días la Sección 30 del SNTE hará una movilización en todo Tamaulipas en demanda se atención a sus demandas y respeto a la organización sindical.

Mientras no se llegue a un acuerdo con el gobierno las protestas continuarán, por lo no van a claudicar y continuarán en pie de lucha, sostuvo el dirigente magisterial.

Exhortó a mantener el paro laboral en los planteles escolares de educación básica a no dejarse intimidar por parte de la autoridad educativa e insistió en que el trato que reciban será el mismo con el cual corresponderán a los funcionarios de la administración estatal, y no se dejarán ningunear.

Puntualizó: "vamos a seguir y vamos a decirles qué vamos hacer martes y miércoles, porque yo no soporto el engaño, supuestamente nada se debe y todo es una terquedad mía, yo creo que están en la luna, así que vamos a cuidarnos no claudicar, no obligamos a nadie más que a su conciencia".

Finalizo diciendo que únicamente durante las campañas político-electorales los maestros son valorados tomados en cuenta “campañas nos dan un trato bueno, hoy nos desprecian, pero esto se acabó, no dejaremos que nos ninguneen más”.

Tamaulipas: no será necesario separarse del cargo para contender

Los alcaldes y diputados locales, que buscarán reelegirse por un nuevo período, no estarán obligados a dejar el cargo para ser candidatos en la próxima elección en Tamaulipas, confirmó la consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas Deborah González Díaz.

La presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, aclaró, sin embargo, que estos candidatos, tendrán obligaciones en conductas y otras prohibiciones, al mantenerse el puesto y ser candidatos para el cargo de elección popular, como no hacer uso de los recursos públicos.

Deborah González consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas confirmó la disposición federal

Créditos: José A. Hernández

De entrada, expuso que si bien la disposición federal permite a alcaldes y diputados locales ir por una reelección sin separarse del puesto, estarán sujetos a deberes, como el hecho de no utilizar recursos públicos por el cargo que ostentan.

El uso de recursos públicos estará prohibido

Es obligación del servidor público que aspire a reelegirse por un nuevo periodo, sea a alcalde o diputado local, a conductas y prohibiciones como el hecho de estar impedido para hacer campaña o llamar al voto en horarios de trabajo.

Incluso, realizar proselitismo o emitir opiniones del proceso a favor o en contra de partidos políticos, candidatos independientes, candidaturas comunes durante sus actividades y eventos de su encargo como presidente municipal o diputación local. Tampoco podrán realizar proselitismo en días hábiles, una vez que concluyan su horario de trabajo.

De igual forma, tendrán prohibido el uso de recursos públicos, infraestructura o vehículos, incluso personal para actividades que tengan que ver con su candidatura.

En la misma sesión, se aprobó el reglamento de comisiones del Consejo Electoral y el de la Oficialía, tomándose en cuenta que se trata de una instancia en la que se recibe documentación, que en ocasiones son para la integración de quejas o denuncias, procedimientos especiales sancionadores y otros en el desarrollo de la elección constitucional.

