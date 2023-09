Dictan prisión preventiva a Gustavo "N", el anestesiólogo que fue detenido por tener fentanilo de uso médico

Este jueves 31 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez de control, determinó prisión preventiva oficiosa en contra de Gustavo “N”, medico anestesiólogo de Los Cabos, por su probable responsabilidad en delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo, morfina y efedrina con fines de suministro, y posesión simple de Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC), sin autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En su defensa alegó que la posesión de estas sustancias, eran meramente de uso medico. Detallaron que la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que el Juez resuelva su situación jurídica, en un plazo que se cumplirá el próximo martes 5 de septiembre, cuando se reanude la audiencia.

Mientras tanto, Gustavo Darwin Aguirre Castro, declaró en la audiencia que se realizo este 31 de agosto, encontrarse en la ciudad de Querétaro, por lo que, tiene 36 horas para cumplir con la Presión Preventiva Oficiosa, a fin de continuar con el proceso penal que se le sigue.

Gustavo es acusado de usar este fármaco de manera ilícita; su defensa alega que es de uso médico. FOTO: FB: Gustavo Darwin

AMLO dijo que no tenía de qué preocuparse

El pasado 2 de agosto, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el hombre no tenía por qué preocuparse en caso de que no hubiera cometido ninguna ilegalidad, ya que su gobierno “no cometía actos arbitrarios”.

“No vamos a ir en contra de un médico que se dedica anestesiar con fentanilo”, dijo el mandatario sobre una posible acción arbitraria por parte de los funcionarios que siguen el caso.

El mandatario sostuvo que en caso de que se demuestre que no distribuyó o usó este fármaco sin una autorización por parte de las autoridades sanitarias, no habría ningún elemento que permitiera su encarcelación.

Pidió en ese entonces a la comunidad médica que no se dejara manipular por los medios de comunicación, debido a que en su administración no habrá casos de corrupción.